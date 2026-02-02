Gobierno de Saltillo, Equus y empresario unen esfuerzos para apoyar a niñas y niños con autismo
Las terapias ayudan a disminuir conductas irritables y disruptivas en menores con autismo
Gracias a la coordinación entre el Gobierno Municipal de Saltillo, la asociación civil Equus y el empresario saltillense Mario Aréchiga, 14 niñas y niños con autismo tuvieron acceso a hipoterapias, logrando avances importantes en su bienestar emocional y conductual.
Las terapias asistidas con caballos han demostrado ser una herramienta efectiva para ayudar a controlar las emociones, reducir la ansiedad y la angustia, así como disminuir conductas irritables y disruptivas, generando beneficios tanto en las y los menores como en sus familias.
Durante el cierre del programa, la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, resaltó el impacto positivo de este tipo de acciones y refrendó el compromiso de la administración municipal con la atención al autismo. “Es impresionante cómo funcionan estas hipoterapias; desde el DIF Saltillo y con el apoyo del alcalde Javier Díaz siempre buscaremos la manera de seguir ayudándolos”, expresó.
López Naranjo destacó que en la actual administración se ha fortalecido el trabajo en este rubro a través del programa TEAcompaño con Amor, el cual contempla capacitación permanente del personal y un enfoque sensible hacia las necesidades de las familias. “Nos estamos informando y capacitando todos los días, siempre buscando el cómo sí”, señaló.
Por su parte, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Vanessa Fernández Tonone, subrayó la importancia de estos programas, especialmente para las madres cuidadoras, cuyo esfuerzo diario resulta fundamental en el desarrollo de sus hijas e hijos
“Somos testigos del trabajo, constancia y disciplina con que día a día sostienen a sus hijos e hijas y con el apoyo de estas hipoterapias logramos generar impactos reales en sus vidas”, refirió.
Asimismo, reconoció el apoyo de Dalia Flores Rodríguez, directora del Centro de Equinoterapia Equus, quien ofreció dos sesiones semanales a las y los menores, ampliando los beneficios del programa.
En representación de las familias beneficiadas, Lizbeth Guadalupe Gámez Muñoz, madre cuidadora, agradeció el respaldo brindado. “Para muchas familias es difícil costear este tipo de terapias. Gracias por tomarnos en cuenta y por pensar en el bienestar de nuestros hijos, que para nosotros es lo más importante”, expresó.
Al cierre del programa estuvieron presentes Karla Daniela Ramos Macías, regidora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y Abraham Ramírez Espinoza, director del Instituto Municipal de la Juventud, quienes reconocieron el impacto social de estas acciones en favor de la inclusión y el bienestar de la niñez saltillense.