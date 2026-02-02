Gobierno de Saltillo, Equus y empresario unen esfuerzos para apoyar a niñas y niños con autismo

Gracias a la coordinación entre el Gobierno Municipal de Saltillo, la asociación civil Equus y el empresario saltillense Mario Aréchiga, 14 niñas y niños con autismo tuvieron acceso a hipoterapias, logrando avances importantes en su bienestar emocional y conductual.

Las terapias asistidas con caballos han demostrado ser una herramienta efectiva para ayudar a controlar las emociones, reducir la ansiedad y la angustia, así como disminuir conductas irritables y disruptivas, generando beneficios tanto en las y los menores como en sus familias.

Durante el cierre del programa, la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, resaltó el impacto positivo de este tipo de acciones y refrendó el compromiso de la administración municipal con la atención al autismo. “Es impresionante cómo funcionan estas hipoterapias; desde el DIF Saltillo y con el apoyo del alcalde Javier Díaz siempre buscaremos la manera de seguir ayudándolos”, expresó.

López Naranjo destacó que en la actual administración se ha fortalecido el trabajo en este rubro a través del programa TEAcompaño con Amor, el cual contempla capacitación permanente del personal y un enfoque sensible hacia las necesidades de las familias. “Nos estamos informando y capacitando todos los días, siempre buscando el cómo sí”, señaló.