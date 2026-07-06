Gobierno de Saltillo mejora plazas, parques y cauces naturales con brigadas permanentes de limpieza

Con una estrategia permanente enfocada en el mejoramiento del entorno urbano, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene brigadas de trabajo en diversos sectores de la ciudad para rehabilitar espacios públicos, conservar áreas verdes y dar mantenimiento a cauces naturales, acciones que buscan elevar la calidad de vida de la población y fortalecer la prevención durante la temporada de lluvias. La administración encabezada por el alcalde Javier Díaz González informó que estas labores forman parte de un programa integral que se desarrolla de manera cotidiana, en coordinación con las políticas impulsadas por el Gobierno del Estado, para ofrecer una ciudad más limpia, ordenada y segura tanto para los habitantes como para quienes visitan la capital coahuilense.

Entre las acciones recientes destaca la rehabilitación de la plaza pública de la colonia Amistad, donde personal del programa “Aquí Andamos” llevó a cabo trabajos de pintura en los juegos infantiles y en el mobiliario urbano. La intervención se realizó en el espacio ubicado entre las calles Cupido, Romeo y W, con el propósito de brindar mejores condiciones para la recreación y convivencia de niñas, niños y familias que utilizan diariamente este parque. De forma paralela, las cuadrillas municipales reforzaron la limpieza de arroyos y cauces naturales, una labor considerada prioritaria durante la actual temporada de precipitaciones, ya que contribuye a disminuir riesgos derivados de la acumulación de basura, maleza y otros residuos que pueden obstruir el flujo del agua.

Uno de los puntos atendidos fue el arroyo Los Ojitos, en el tramo que cruza la colonia República, entre las calles Reynosa y avenida Universidad, donde se retiraron desechos sólidos y vegetación acumulada para mejorar las condiciones del cauce y favorecer el desalojo del agua en caso de lluvias intensas. Las brigadas municipales también realizaron labores de limpieza en el Lago República, localizado dentro de la Alameda Zaragoza, uno de los espacios públicos más emblemáticos del Centro Histórico de Saltillo. Los trabajos estuvieron dirigidos a conservar este sitio en mejores condiciones para el disfrute de las familias y visitantes.

Asimismo, el programa de mantenimiento llegó a la plaza de la colonia Las Brisas Poniente, ubicada entre las calles Segunda, Quinta y el bulevar Isidro López Zertuche, donde se efectuaron acciones de deshierbe, limpieza general y conservación de las áreas verdes, con el objetivo de mantener espacios públicos funcionales y seguros.

El alcalde Javier Díaz González recordó que la ciudadanía puede reportar necesidades relacionadas con servicios públicos a través del asistente virtual Saltillo Fácil, disponible en el número 844-160-08-08, herramienta mediante la cual es posible solicitar atención para distintas incidencias en la ciudad.

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