Gobierno de Saltillo mejora plazas, parques y cauces naturales con brigadas permanentes de limpieza

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    Gobierno de Saltillo mejora plazas, parques y cauces naturales con brigadas permanentes de limpieza
    Personal municipal realizó labores de limpieza en el Lago República para preservar uno de los espacios más representativos del Centro Histórico de Saltillo. CORTESÍA

El Municipio realizó labores de mantenimiento en plazas, limpieza de arroyos, conservación del Lago República y atención de áreas verdes para fortalecer la imagen urbana y prevenir riesgos por lluvias

Con una estrategia permanente enfocada en el mejoramiento del entorno urbano, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene brigadas de trabajo en diversos sectores de la ciudad para rehabilitar espacios públicos, conservar áreas verdes y dar mantenimiento a cauces naturales, acciones que buscan elevar la calidad de vida de la población y fortalecer la prevención durante la temporada de lluvias.

La administración encabezada por el alcalde Javier Díaz González informó que estas labores forman parte de un programa integral que se desarrolla de manera cotidiana, en coordinación con las políticas impulsadas por el Gobierno del Estado, para ofrecer una ciudad más limpia, ordenada y segura tanto para los habitantes como para quienes visitan la capital coahuilense.

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$!El programa “Aquí Andamos” dio mantenimiento a juegos infantiles y mobiliario urbano en la colonia Amistad.
El programa “Aquí Andamos” dio mantenimiento a juegos infantiles y mobiliario urbano en la colonia Amistad. CORTESÍA

Entre las acciones recientes destaca la rehabilitación de la plaza pública de la colonia Amistad, donde personal del programa “Aquí Andamos” llevó a cabo trabajos de pintura en los juegos infantiles y en el mobiliario urbano. La intervención se realizó en el espacio ubicado entre las calles Cupido, Romeo y W, con el propósito de brindar mejores condiciones para la recreación y convivencia de niñas, niños y familias que utilizan diariamente este parque.

De forma paralela, las cuadrillas municipales reforzaron la limpieza de arroyos y cauces naturales, una labor considerada prioritaria durante la actual temporada de precipitaciones, ya que contribuye a disminuir riesgos derivados de la acumulación de basura, maleza y otros residuos que pueden obstruir el flujo del agua.

$!El Municipio invita a reportar servicios públicos mediante el asistente virtual Saltillo Fácil.
El Municipio invita a reportar servicios públicos mediante el asistente virtual Saltillo Fácil. CORTESÍA

Uno de los puntos atendidos fue el arroyo Los Ojitos, en el tramo que cruza la colonia República, entre las calles Reynosa y avenida Universidad, donde se retiraron desechos sólidos y vegetación acumulada para mejorar las condiciones del cauce y favorecer el desalojo del agua en caso de lluvias intensas.

Las brigadas municipales también realizaron labores de limpieza en el Lago República, localizado dentro de la Alameda Zaragoza, uno de los espacios públicos más emblemáticos del Centro Histórico de Saltillo. Los trabajos estuvieron dirigidos a conservar este sitio en mejores condiciones para el disfrute de las familias y visitantes.

$!Brigadas municipales rehabilitaron plazas, arroyos y áreas verdes para mejorar la imagen urbana de Saltillo.
Brigadas municipales rehabilitaron plazas, arroyos y áreas verdes para mejorar la imagen urbana de Saltillo. CORTESÍA

Asimismo, el programa de mantenimiento llegó a la plaza de la colonia Las Brisas Poniente, ubicada entre las calles Segunda, Quinta y el bulevar Isidro López Zertuche, donde se efectuaron acciones de deshierbe, limpieza general y conservación de las áreas verdes, con el objetivo de mantener espacios públicos funcionales y seguros.

$!Los trabajos de limpieza en cauces naturales buscan reducir riesgos durante la temporada de lluvias.
Los trabajos de limpieza en cauces naturales buscan reducir riesgos durante la temporada de lluvias. CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz González recordó que la ciudadanía puede reportar necesidades relacionadas con servicios públicos a través del asistente virtual Saltillo Fácil, disponible en el número 844-160-08-08, herramienta mediante la cual es posible solicitar atención para distintas incidencias en la ciudad.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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