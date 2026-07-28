Con noche de Oscar Colás, Saraperos arrolla a Rieleros en Saltillo

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    Con noche de Oscar Colás, Saraperos arrolla a Rieleros en Saltillo
    Cuando más lo necesitaba, Saraperos encontró su mejor versión y arrolló a Rieleros en el arranque de una serie decisiva. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

Con una ofensiva de 14 carreras y dos jonrones de Oscar Colás, Saraperos dio el primer golpe en una serie que puede definir su temporada

Los Saraperos de Saltillo dieron un golpe de autoridad en el arranque de la serie más importante de su temporada al derrotar 14-4 a los Rieleros de Aguascalientes la noche de este martes en el Estadio Francisco I. Madero, resultado que les permite mantenerse con vida en la pelea por un boleto a los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol.

El equipo dirigido por José Molina no tardó en mostrar la urgencia con la que afronta esta recta final de campaña. Tras una primera entrada sin anotaciones, la ofensiva sarapera explotó en el segundo inning con un rally de ocho carreras que cambió por completo el rumbo del encuentro.

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Oscar Colás abrió la fiesta ofensiva y posteriormente conectó un cuadrangular de dos carreras para poner el marcador 8-0. Antes, Saltillo había aprovechado imparables oportunos de Christian Villanueva, Oscar Campos, River Town y J.P. Martínez, además de un jonrón de Thairo Estrada que amplió la ventaja.

$!La Nave Verde fabricó un rally de ocho carreras en la segunda entrada para encaminar la victoria sobre Rieleros.
La Nave Verde fabricó un rally de ocho carreras en la segunda entrada para encaminar la victoria sobre Rieleros. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

Rieleros intentó responder en la tercera entrada con una carrera impulsada por Amílcar Gómez, pero los locales mantuvieron el control del juego. En el cierre del mismo episodio, Ramón Ríos abrió con doblete y Luis Guillorme respondió con sencillo antes de que Oscar Campos produjera una más para colocar la pizarra 9-1.

La ofensiva verde volvió a hacerse presente en la cuarta entrada cuando Oscar Colás conectó su segundo cuadrangular de la noche, un batazo de dos carreras que llevó la ventaja a 11-1 y desató el entusiasmo de la afición en el Madero.

$!Thairo Estrada conectó cuadrangular de dos carreras en el rally de ocho anotaciones que encaminó la victoria de Saraperos.
Thairo Estrada conectó cuadrangular de dos carreras en el rally de ocho anotaciones que encaminó la victoria de Saraperos. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

Aguascalientes descontó en la quinta con un cuadrangular solitario de Matt McDermott y trató de acercarse en la séptima gracias a un jonrón de Jomar Reyes. Sin embargo, la diferencia ya era demasiado amplia.

Saltillo respondió nuevamente en el sexto capítulo. Con Luis Guillorme y Ramón Ríos en circulación, River Town desapareció la pelota por el jardín derecho para conectar un cuadrangular de tres carreras y colocar el marcador 14-2.

$!Saraperos abrió la serie ante Rieleros con un triunfo que le permite mantenerse en la pelea por la postemporada.
Saraperos abrió la serie ante Rieleros con un triunfo que le permite mantenerse en la pelea por la postemporada. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

El abridor Zach Mort trabajó con solidez durante cinco entradas para encaminar el triunfo, mientras que el bullpen logró contener cualquier intento de reacción visitante. Aunque Rieleros anotó dos carreras más en la séptima entrada, la ventaja construida por la ofensiva local fue suficiente para asegurar la victoria.

Con el resultado, Saraperos consigue un triunfo de gran valor ante el equipo que actualmente ocupa el último puesto de clasificación a los playoffs en la Zona Norte. Además de sumar una victoria, la Nave Verde recorta terreno en la tabla y mantiene vivas sus aspiraciones de postemporada cuando restan pocos juegos para el final del calendario regular.

$!Zach Mort tuvo una sólida apertura y se colgó la victoria de la Nave Verde.
Zach Mort tuvo una sólida apertura y se colgó la victoria de la Nave Verde. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

La serie continuará este miércoles en Saltillo, donde los dirigidos por José Molina buscarán acercarse aún más a la zona de clasificación y seguir presionando a Rieleros en la recta final de la campaña.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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