La discreta brecha entre la pericia al conducir y las condiciones de manejo. Parte II.

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Saltillo
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    La discreta brecha entre la pericia al conducir y las condiciones de manejo. Parte II.
    Además del clima y las condiciones del pavimento, el relieve urbano y la velocidad afectan directamente la capacidad de respuesta de quienes conducen.

En la entrega anterior comentamos sobre cómo el clima y la superficie asfáltica inciden en la capacidad de respuesta -particularmente al frenar- de quien conduce. Por supuesto, esos factores no son los únicos que pueden afectar la pericia al conducir.

Otro más es el relieve urbano. El área que ocupa Saltillo se encuentra en buena medida inmersa en una pendiente continua, que corre de sur a norte, haciéndose más pronunciada en la parte que va de la Central de Autobuses a Francisco Coss.

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También hay una inclinación pronunciada al oriente, subiendo la Sierra de Zapalinamé, al igual que en la franja que corresponde al extremo poniente de la mancha urbana, al pie de los Cerros de la Ciudad y de las Galeras, inconfundibles componentes del paisaje urbano.

Estas pendientes topográficas aumentan de manera importante la distancia de frenado cuando se circula en franco descenso de las mismas, convirtiéndose el efecto de la gravedad en una complejidad adicional para quien lleva la conducción del vehículo.

Con lluvia el escenario se complica aún más. No sólo porque el frenado es menos efectivo cuando la superficie asfáltica presenta humedad, sino porque el agua se hace camino por calles y avenidas y, al acumularse, forma verdaderos arroyos urbanos.

Los escurrimientos llegan a generar encharcamientos que logran hacer invisibles baches y coladeras destapadas. Esto favorece daños en vehículos que, de quedar varados, pueden provocar desde accidentes adicionales hasta serios embotellamientos.

La creciente severidad de los efectos del cambio climático anticipa escenarios más desafiantes, mismos que vemos materializarse año con año. Claramente, no hay drenaje pluvial que pueda ofrecer una solución real de largo plazo al problema planteado.

Por último, abordaremos el factor velocidad. Saltillo ha crecido de manera dispersa, con una perspectiva de planeación que acentúa la dependencia del automóvil, privilegiando las vialidades anchas y rectas que son en sí una invitación permanente a acelerar.

Si bien en el centro de la ciudad se mantiene generalizada la regla de ceder el paso a un vehículo en intersecciones sin semáforo, lo que deriva en un razonablemente efectivo control de velocidades, la situación es distinta prácticamente en el resto del área urbana.

La ciudad estuvo cerca de resolver el problema de la velocidad descontrolada cuando adoptó las fotomultas en sus principales vialidades. Era notorio, por ejemplo, al entrar a Saltillo por Ramos Arizpe, el cambio de velocidad para evitar una sanción segura.

Fue igualmente notorio, durante la vigencia de la medida, el aumento del número de ciclistas circulando por las calles como resultado de la percepción de seguridad que da el saber que no te pasará de cerca y a alta velocidad una unidad de transporte público.

Lo mismo pasaba con las personas que se desplazan a pie. Cruzar calles y avenidas sabiendo que los vehículos circulan a una velocidad que les permitirá reaccionar a tiempo para evitar impactarles, aumenta la confianza de las y los peatones en sus traslados.

Sobre todo personas con movilidad limitada, ya sean quienes tienen alguna discapacidad motriz, personas adultas mayores, infancias, entre otras, verán la movilidad peatonal como una alternativa viable y evidentemente asequible para sus desplazamientos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/la-discreta-brecha-entre-la-pericia-al-conducir-y-las-condiciones-de-manejo-parte-i-KB22324592

Saber manejar es, también, saber compartir la vía pública con las demás personas usuarias, reconociendo su vulnerabilidad, su necesidad de uso del espacio y la forma en que esto se compagina con el uso que dan a la vialidad; es decir, reconocer su dignidad.

Es claro que la pericia al conducir está influenciada por una variedad de factores externos, muchos de ellos fuera del control de quien conduce. Si nos hacemos responsables de la parte que nos toca, daremos a la movilidad urbana un futuro posible.

Punto de contacto
jruizf@henka.com.mx

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José Ruiz Fernández

José Ruiz Fernández

Abogado por la U.A. de C., especializándose en Derecho Ambiental y Gestión Urbanística. Cuenta con Maestría en Gestión Ambiental por la U.A.N.E. Cursa actualmente estudios de Doctorado con enfoque en Derecho a la Ciudad. Ha colaborado en los Institutos Municipales de Planeación de Torreón y de Saltillo, así como en la Delegación Coahuila de SEMARNAT. Ha representado a México en diversos foros internacionales, entre ellos el SWYL Program y la Tokyo Conference, organizados por el Gobierno de Japón. Se desempeñó como Director Operativo de COPERES y Presidente de la Representación Coahuila de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Es catedrático a nivel Licenciatura y Posgrado en instituciones como la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Iberoamericana.

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