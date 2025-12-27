Saltillo impulsa la salud de la población con más de 2 mil apoyos médicos

Saltillo
/ 27 diciembre 2025
    Saltillo impulsa la salud de la población con más de 2 mil apoyos médicos
    Se otorgaron 2,653 apoyos médicos a personas sin acceso a servicios de salud, informó el Alcalde. FOTO: CORTESÍA

El Gobierno Municipal de Saltillo implementó acciones y programas para promover la salud

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que durante 2025 se han implementado diversas acciones, programas y servicios enfocados en promover la salud y el bienestar de la población, especialmente de los sectores más vulnerables.

Detalló que a lo largo del año se otorgaron 2 mil 653 apoyos médicos a personas que no cuentan con recursos económicos suficientes o con algún tipo de servicio de salud, con el objetivo de garantizar el acceso a atención médica básica y oportuna.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo refuerza la protección ambiental con inversión en verificación vehicular y limpieza de arroyos

Como parte de las estrategias preventivas, el edil destacó la puesta en marcha del Programa de Áreas Cardioprotegidas, mediante el cual se entregaron equipos de reanimación cardiaca en espacios públicos estratégicos de la ciudad, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante emergencias.

En el ámbito de la activación física y la recreación, la Ruta Recreativa registró la asistencia de más de 465 mil personas, consolidándose como un espacio gratuito para el aprovechamiento del tiempo libre. En este punto se reforzaron las actividades dominicales con activaciones físicas, bailes, juegos infantiles y servicios como vacunación, desparasitación y adopción de animales de compañía.

A través del programa de Nutrición, se realizaron 4 mil 701 consultas para la detección de obesidad y sobrepeso en niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, en distintos espacios como centros comunitarios, estancias infantiles, brigadas, la Policía Municipal, consultorios y la propia Ruta Recreativa.

$!En la Ruta Recreativa se brindaron servicios como vacunación, desparasitación y adopción de mascotas.
En la Ruta Recreativa se brindaron servicios como vacunación, desparasitación y adopción de mascotas. FOTO: CORTESÍA

En coordinación con la Secretaría de Salud, se desarrolló el programa de fumigaciones, con el que se efectuaron 924 acciones preventivas en 134 colonias, beneficiando a 9 mil 786 personas, a fin de reducir la proliferación de garrapatas y mosquitos transmisores de rickettsia y dengue.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo impulsó herramientas digitales para agilizar trámites y fortalecer la competitividad este 2025

Asimismo, el alcalde resaltó el impulso a programas de acompañamiento emocional y apoyo psicológico, en conjunto con el DIF Estatal e Inspira Coahuila, así como la creación de la Coordinación de Salud Mental en el DIF Saltillo, donde se impartieron talleres de primeros auxilios psicológicos y pláticas preventivas en secundarias y preparatorias.

Finalmente, informó que se aplicaron de manera gratuita mil 370 vacunas contra enfermedades prevenibles, tanto en la zona urbana como rural, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal con la salud integral de las y los saltillenses.

Temas


médicos
Hospitales

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La adicción del abandono

La adicción del abandono
true

Rastacueros: los hijos de AMLO

Ya se conoce dónde estarán las estaciones del tren de pasajeros tanto en Coahuila como en Monterrey.

Confirman ubicación de las 6 estaciones en Nuevo León del tren Saltillo-Monterrey (MAPA)
Cerca de 4 de cada 10 automovilistas no han cubierto los impuestos vehiculares.

Coahuila: Incumple 40% de automovilistas con el pago de derechos vehiculares; en 2026, refrendo costará $2 mil 441

El Servicio Meteorológico Nacional prevé un marcado descenso de temperatura en Coahuila, con heladas y mínimas bajo cero en zonas serranas durante los últimos días del año.

Se pronostica un fin de año frío en Coahuila, con temperaturas de hasta -5 grados en serranías
La muerte de Covarrubias se suma a otros fallecimientos que han impactado a la comunidad obrera de la región, en un contexto marcado por la incertidumbre en torno a la situación de la siderúrgica.

Confirman fallecimiento de ex trabajador de AHMSA Polo Covarrubias en Castaños
En 2025, se han conseguido algunas terapias muy útiles y se han puesto las bases para alcanzar nuevas metas en el futuro.

Estos son los avances médicos en 2025
Fotografía sin fecha específica de toma, publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems), que muestra a Jeffrey Epstein (i) con una mujer no identificada en un avión

Revelan nuevos documentos sobre su muerte que Epstein no estaba bien vigilado en prisión