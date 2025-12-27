Saltillo impulsa la salud de la población con más de 2 mil apoyos médicos

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que durante 2025 se han implementado diversas acciones, programas y servicios enfocados en promover la salud y el bienestar de la población, especialmente de los sectores más vulnerables.

Detalló que a lo largo del año se otorgaron 2 mil 653 apoyos médicos a personas que no cuentan con recursos económicos suficientes o con algún tipo de servicio de salud, con el objetivo de garantizar el acceso a atención médica básica y oportuna.

Como parte de las estrategias preventivas, el edil destacó la puesta en marcha del Programa de Áreas Cardioprotegidas, mediante el cual se entregaron equipos de reanimación cardiaca en espacios públicos estratégicos de la ciudad, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante emergencias.

En el ámbito de la activación física y la recreación, la Ruta Recreativa registró la asistencia de más de 465 mil personas, consolidándose como un espacio gratuito para el aprovechamiento del tiempo libre. En este punto se reforzaron las actividades dominicales con activaciones físicas, bailes, juegos infantiles y servicios como vacunación, desparasitación y adopción de animales de compañía.

A través del programa de Nutrición, se realizaron 4 mil 701 consultas para la detección de obesidad y sobrepeso en niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, en distintos espacios como centros comunitarios, estancias infantiles, brigadas, la Policía Municipal, consultorios y la propia Ruta Recreativa.