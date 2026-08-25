Gradúa la Academia de Bomberos Voluntarios a 28 nuevos elementos en Saltillo

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Saltillo
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    Gradúa la Academia de Bomberos Voluntarios a 28 nuevos elementos en Saltillo
    Los graduados se incorporarán a las labores de prevención y atención de emergencias en apoyo a la población. CORTESÍA

Los nuevos bomberos concluyeron una preparación teórica y práctica de un año

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó la ceremonia de graduación de la Academia de Formación de Bomberos Voluntarios, clase 42, en la que 28 nuevos elementos concluyeron su preparación y se incorporaron a las tareas de prevención y atención de emergencias.

Durante el evento, el Presidente Municipal destacó la labor que realiza el Heroico Cuerpo de Bomberos de Saltillo, cuyos integrantes se mantienen disponibles los 365 días del año para atender las situaciones que puedan poner en riesgo a la población.

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Díaz González señaló que Saltillo cuenta con instituciones fuertes y reconocidas por la ciudadanía, entre las que se encuentra el Cuerpo de Bomberos, por lo que refrendó el compromiso de continuar fortaleciendo, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, a los cuerpos de seguridad y rescate.

“Para las y los saltillenses el Heroico Cuerpo de Bomberos de Saltillo es un orgullo, nos sentimos muy honrados por el trabajo que realizan todos los días para atender el llamado de la población; cuentan con el apoyo del Gobierno Municipal”, comentó.

$!El alcalde Javier Díaz González encabezó la ceremonia de graduación y reconoció la labor del Heroico Cuerpo de Bomberos.
El alcalde Javier Díaz González encabezó la ceremonia de graduación y reconoció la labor del Heroico Cuerpo de Bomberos. CORTESÍA

La formación de los nuevos bomberos tuvo una duración de un año, periodo en el que los cadetes cumplieron con una preparación teórica y práctica para desempeñar sus funciones.

El director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Martínez Ávalos, realizó la declaratoria de graduación y, posteriormente, las autoridades entregaron a los nuevos elementos las constancias que acreditan su preparación, además de reconocimientos especiales a quienes destacaron en distintos rubros.

En representación de la generación 42, Medley Hernández agradeció a las personas que participaron en su formación y acompañaron a los cadetes durante el proceso.

$!Javier Díaz González aceptó la invitación de los recién graduados para participar en el tradicional ‘baño de la buena suerte’.
Javier Díaz González aceptó la invitación de los recién graduados para participar en el tradicional ‘baño de la buena suerte’. CORTESÍA

“Ser bombero es más que una profesión, es un estilo de vida, y con ello es abrazar el compromiso de servicio y de apoyo a la comunidad cuando más lo necesite”, afirmó.

Al concluir la ceremonia, el alcalde Javier Díaz González aceptó la invitación de los recién graduados para participar en el tradicional “baño de la buena suerte”, ritual con el que las generaciones del Heroico Cuerpo de Bomberos de Saltillo celebran el término de su formación.

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En la ceremonia también estuvieron autoridades militares, estatales y municipales, entre ellas el teniente coronel de Estado Mayor Rey Ángel Rodríguez, comandante del 69 Batallón de Infantería; el capitán segundo Salomón Hernández Esteves, en representación de la Guardia Nacional en Coahuila; la diputada local Rocío Ramos Moncada; el diputado electo Eduardo Medrano Aguirre; el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro; el regidor Hugo Alberto Rábago Mar; el subsecretario de Protección Civil Estatal, Ramiro Durán García; el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix; y el presidente del Patronato de Bomberos, Alejandro Villarreal Mireles.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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