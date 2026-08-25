Nace bebé en estación de Bomberos de Derramadero; reportan a madre y recién nacido estables

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Saltillo
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    Nace bebé en estación de Bomberos de Derramadero; reportan a madre y recién nacido estables
    Paramédicos y bomberos brindaron atención prehospitalaria a la joven durante la emergencia. H. CUERPO DE BOMBEROS

Bomberos de Saltillo auxiliaron a una joven de 23 años durante un parto de emergencia en la Estación 5, donde nació un bebé que, junto con su madre, fue trasladado estable al IMSS

Elementos de la estación de Bomberos de la Zona Industrial Derramadero atendieron con éxito un parto de emergencia en sus instalaciones, logrando salvaguardar la vida de la madre y del recién nacido.

La intervención ocurrió luego de que Esmeralda, de 23 años, entrara en labor de parto en su domicilio en el ejido Agua Nueva y fuera trasladada en un vehículo particular por sus familiares.

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Sin embargo, ante la urgencia de las contracciones, la familia tuvo que detenerse en la Estación 5 de Bomberos de Saltillo para solicitar el auxilio inmediato de los paramédicos.

Al respecto, el titular de Protección Civil y Bomberos de Saltillo, Francisco Martínez Ávalos, confirmó que, tras recibir los primeros auxilios prehospitalarios, la madre y el bebé fueron trasladados en ambulancia.

“Fueron trasladados por nuestro personal al IMSS, tanto el bebé como la mamá en código amarillo, es decir, estables, pero que requerían algunos cuidados ya especializados”, declaró el funcionario municipal.

Martínez Ávalos destacó que el personal de la corporación cuenta con la preparación necesaria como técnicos en urgencias médicas para afrontar este tipo de situaciones en sectores alejados de la zona urbana.

“Acuérdate que nuestros bomberos tienen capacitación médica como técnicos en urgencias médicas, y pues no es el primero. Tengo entendido que este año van dos en diferentes estaciones”, puntualizó.

El titular de la dependencia explicó que los elementos están capacitados para brindar la primera respuesta prehospitalaria y dar soporte auxiliar cuando se presentan emergencias de esta índole en las estaciones.

Finalmente, el funcionario reafirmó el compromiso de la corporación para continuar capacitándose y brindar atención oportuna a la población de los sectores rurales y urbanos que lo requieran.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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