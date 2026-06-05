Saltillo: tierra y grava provocan choque por alcance en Fundadores

Un accidente por alcance se registró la mañana de este viernes en la incorporación a los carriles centrales del bulevar Fundadores, a la altura de la colonia Mirasierra, con dirección de Saltillo a Arteaga.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando uno de los vehículos involucrados impactó la parte trasera de otra unidad al incorporarse de la lateral hacia los carriles centrales de la vialidad, debido a que varios automóviles redujeron la velocidad ante la presencia de tierra y grava sobre el pavimento.