Saltillo: tierra y grava provocan choque por alcance en Fundadores

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    Saltillo: tierra y grava provocan choque por alcance en Fundadores
    A pesar del impacto registrado durante la mañana de este jueves, no se reportaron personas lesionadas y los involucrados permanecieron en el lugar para el deslinde de responsabilidades. ULISES MARTÍNEZ

La presencia de tierra y grava arrastradas por las recientes lluvias obligó a varios automovilistas a reducir la velocidad, situación que derivó en el accidente

Un accidente por alcance se registró la mañana de este viernes en la incorporación a los carriles centrales del bulevar Fundadores, a la altura de la colonia Mirasierra, con dirección de Saltillo a Arteaga.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando uno de los vehículos involucrados impactó la parte trasera de otra unidad al incorporarse de la lateral hacia los carriles centrales de la vialidad, debido a que varios automóviles redujeron la velocidad ante la presencia de tierra y grava sobre el pavimento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/vuelta-en-u-termina-en-choque-multiple-y-danos-a-comercio-en-saltillo-GF21175030
$!Los vehículos involucrados registraron daños materiales luego de que una de las unidades no lograra detener su marcha a tiempo y se impactara contra la parte trasera de otro automóvil.
Los vehículos involucrados registraron daños materiales luego de que una de las unidades no lograra detener su marcha a tiempo y se impactara contra la parte trasera de otro automóvil. ULISES MARTÍNEZ

Tras el reporte al sistema de emergencias, elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar labores de abanderamiento, a fin de evitar mayores afectaciones a la circulación.

$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance y coordinar las labores de abanderamiento mientras se realizaban las diligencias correspondientes.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance y coordinar las labores de abanderamiento mientras se realizaban las diligencias correspondientes. ULISES MARTÍNEZ

Los conductores permanecieron en el sitio mientras las autoridades llevaban a cabo las diligencias correspondientes para determinar la responsabilidad de cada una de las partes involucradas.

$!La circulación presentó afectaciones momentáneas en dirección a Arteaga debido a la presencia de las unidades siniestradas y al trabajo de las autoridades en la zona.
La circulación presentó afectaciones momentáneas en dirección a Arteaga debido a la presencia de las unidades siniestradas y al trabajo de las autoridades en la zona. ULISES MARTÍNEZ

A pesar de lo ocurrido, no se reportaron personas lesionadas, por lo que únicamente se registraron daños materiales en las unidades participantes.

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