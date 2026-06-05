Saltillo: tierra y grava provocan choque por alcance en Fundadores
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La presencia de tierra y grava arrastradas por las recientes lluvias obligó a varios automovilistas a reducir la velocidad, situación que derivó en el accidente
Un accidente por alcance se registró la mañana de este viernes en la incorporación a los carriles centrales del bulevar Fundadores, a la altura de la colonia Mirasierra, con dirección de Saltillo a Arteaga.
De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando uno de los vehículos involucrados impactó la parte trasera de otra unidad al incorporarse de la lateral hacia los carriles centrales de la vialidad, debido a que varios automóviles redujeron la velocidad ante la presencia de tierra y grava sobre el pavimento.
Tras el reporte al sistema de emergencias, elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar labores de abanderamiento, a fin de evitar mayores afectaciones a la circulación.
Los conductores permanecieron en el sitio mientras las autoridades llevaban a cabo las diligencias correspondientes para determinar la responsabilidad de cada una de las partes involucradas.
A pesar de lo ocurrido, no se reportaron personas lesionadas, por lo que únicamente se registraron daños materiales en las unidades participantes.