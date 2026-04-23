TecNM Saltillo acerca la industria al aula con encuentro técnico especializado

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Coahuila
/ 23 abril 2026
    TecNM Saltillo acerca la industria al aula con encuentro técnico especializado
    Empresas presentaron sus servicios y tecnología a estudiantes del TecNM-Saltillo. CORTESÍA

Empresas presentan servicios y tecnología a estudiantes para fortalecer formación práctica y vinculación profesional

Con el objetivo de estrechar la relación entre el sector productivo y la formación académica, el Tecnológico Nacional de México campus Instituto Tecnológico de Saltillo llevó a cabo un Encuentro Técnico de Industria Integradora, en el que participaron diversas empresas mediante conferencias y exhibiciones dirigidas al estudiantado.

La actividad, organizada por el Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación a través de su área de Servicios Externos, reunió a compañías como Roceel, Barra ZT, ECG y Zermex, que compartieron información detallada sobre sus servicios, procesos y soluciones tecnológicas.

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Durante el evento, las y los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano el funcionamiento del sector industrial, así como interactuar con especialistas que expusieron experiencias, tendencias y áreas de oportunidad dentro del ámbito productivo.

En representación de la directora del plantel, Ania Sánchez, acudió el subdirector de Planeación y Vinculación, Ricardo Martínez Alvarado, quien destacó la importancia de este tipo de encuentros para fortalecer la preparación integral del alumnado.

$!El encuentro fortaleció la vinculación entre academia e industria en la Región Sureste.
El encuentro fortaleció la vinculación entre academia e industria en la Región Sureste. CORTESÍA

Subrayó que el acercamiento directo con empresas permite a los futuros profesionistas comprender mejor las dinámicas del mercado laboral y visualizar posibles rutas de inserción profesional.

Este tipo de ejercicios consolida al Instituto Tecnológico de Saltillo como un puente efectivo entre la academia y la industria, al fomentar espacios de diálogo, aprendizaje aplicado y actualización tecnológica.

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