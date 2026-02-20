Aumenta 17% flujo operativo de Grupo Industrial Saltillo; ventas de Cinsa crecen 8%

En medio de un entorno de incertidumbre en el sector automotriz, Grupo Industrial Saltillo (GIS) registró en el cuarto trimestre del 2025 un flujo operativo (Ebitda) por 33 millones de dólares, lo que representó un aumento del 17% en relación al resultado del mismo periodo del 2024.

Ese avance fue por una mezcla de factores de eficiencias operativas y de la integración de productos de mayor valor agregado en su división Draxton, así como de control de costos y gastos.

De octubre a diciembre del 2025, las ventas de GIS alcanzaron los 242 millones de dólares, un alza del 5% en donde Draxton aportó 216 millones y Cinsa 26 millones, ambas con aumentos del 5% y 8%, respectivamente.

En el periodo de referencia Draxton logró un alza del 5% en ventas debido a una mayor incorporación de piezas de valor agregado en el volumen de venta y una optimización de la mezcla de productos, explica el reporte financiero.

De los 216 millones de dólares de ingresos de Draxton, 120 millones fueron de Norteamérica, región en la que tuvo un aumento del 8%, y 96 millones los aportaron Europa y Asia, con un avance del 2%.

Knut Bentin, director general de GIS, explicó que en el 2025 el mercado global de autopartes enfrentó un entorno mixto, con una marcada incertidumbre económica, presiones geopolíticas y ajustes a las tendencias de la industria.

”A pesar de que las ventas de autos permanecieron ligeramente por encima del año anterior, la producción de vehículos se mantuvo en terreno negativo; ante estos retos, en GIS hemos actuado con agilidad y con un enfoque claro en disciplina operativa, eficiencia y solidez financiera.

”Al cierre del año, nuestros resultados reflejan este enfoque; aunque en términos de volumen y ventas Draxton tuvo un comportamiento similar al de la industria, particularmente en regiones con mayor volatilidad, logramos una expansión de márgenes, apoyados en una mezcla de productos con más valor agregado, mejora de KPIs operativos y control de costos y gastos”, señaló, el director general de GIS.