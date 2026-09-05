En Saltillo, secundaria Margarita Maza refuerza su perímetro tras ser vandalizada

La secundaria Margarita Maza de Juárez, ubicada sobre el bulevar Venustiano Carranza —en Saltillo—, refuerza actualmente la seguridad de su perímetro con la instalación de 400 metros de alambre de púas sobre las rejas, luego de que durante las pasadas vacaciones de Semana Santa fuera afectada por actos vandálicos que impidieron temporalmente el regreso presencial a las aulas. Los trabajos aún se encontraban en proceso este sáabdo y se suman a las acciones que distintos planteles públicos han implementado para proteger sus instalaciones durante los periodos en que permanecen cerrados. Entre estas medidas se encuentra el resguardo de parte del equipo, ya sea distribuyéndolo entre el personal o trasladándolo a bodegas que la Secretaría de Educación de Coahuila pone a disposición para proteger equipo y mobiliario.

Con recursos de La Nueva Escuela Mexicana, algunos planteles también han construido bardas perimetrales o incrementado su altura como parte de las acciones para dificultar el acceso a las instalaciones. En el caso de la Margarita Maza, durante las vacaciones de Semana Santa se reportaron vidrios rotos, cámaras de vigilancia dañadas y extintores vaciados dentro de los salones. El contenido de estos últimos dejó un olor penetrante que impidió la permanencia de los estudiantes en las aulas afectadas.

De acuerdo con la información difundida por la institución a la comunidad escolar, los salones afectados correspondían a segundo y tercer grado, que suspendieron temporalmente las clases presenciales, mientras que los estudiantes de primer grado continuaron con sus actividades. El plantel pudo retomar posteriormente sus actividades y, meses después de aquel incidente, comenzó el reforzamiento de su perímetro con la instalación del alambre de púas que actualmente se coloca sobre las rejas.

El problema volvió a presentarse después de las vacaciones de verano cuando, según el secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, 16 planteles en el estado reportaron afectaciones por actos de vandalismo, principalmente en sus instalaciones eléctricas, lo que impidió en algunos casos el inicio presencial de las clases. “La realidad es que el llamado sigue siendo a toda la ciudadanía a que consideremos que las escuelas son un espacio sagrado para todas y todos. Y eso incluye a toda la ciudadanía”, dijo.

Desde noviembre de 2024, el Congreso de Coahuila aprobó la adición del artículo 302 Bis al Código Penal, con la que se incrementaron las penas previstas para quienes causen daños a instituciones educativas y se estableció la obligación de reparar el perjuicio ocasionado. El artículo 302 contempla para el delito de daño a propiedad ajena penas de seis meses a ocho años de prisión y multas de entre 60 y 600 días, dependiendo de la cuantía del daño.

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