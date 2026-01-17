Torreón: ‘Si es culpable, tendrá que responder’: afirma Noroña sobre Tania Flores

Torreón
/ 17 enero 2026
    Torreón: ‘Si es culpable, tendrá que responder’: afirma Noroña sobre Tania Flores
    El senador morenista reiteró su postura contra la corrupción. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Subraya senador que el debido proceso definirá la situación legal de la exalcaldesa de Múzquiz

TORREÓN, COAH.- El senador Gerardo Fernández Noroña advirtió que, en caso de que las investigaciones y pruebas determinen responsabilidad legal de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, por el presunto delito de ejercicio abusivo de funciones relacionado con irregularidades en la asignación de obra pública, se le retirará todo respaldo político.

Durante su visita a Torreón, el legislador morenista subrayó que la congruencia y el compromiso con la justicia son principios irrenunciables del movimiento de transformación, por lo que no habrá excepciones si se comprueba la comisión de un delito.

No obstante, enfatizó que en todo proceso legal debe prevalecer la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, y será la autoridad competente la que determine si existe o no responsabilidad penal. “Si es culpable, tendrá que rendir cuentas; si es inocente, se aclarará”, sostuvo.

Fernández Noroña recordó que los principios del movimiento se resumen en no robar, no traicionar y no fallarle al pueblo, por lo que cualquier funcionario o exfuncionario está obligado a responder ante la sociedad.

Añadió que cualquier integrante del movimiento que desee defender a Tania Flores está en su derecho, siempre y cuando se respete el debido proceso y se actúe con apego a la verdad.

Durante la conferencia, lanzó una pregunta a los asistentes para rechazar señalamientos que vinculan a Morena con la delincuencia organizada: “Si fuésemos narcos, ¿se atreverían a decirlo?”, cuestionó, asegurando que bajo un régimen autoritario no existiría libertad de expresión.

$!Noroña exige claridad legal en caso de exalcaldesa de Múzquiz
Noroña exige claridad legal en caso de exalcaldesa de Múzquiz FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Afirmó que quienes sostienen ese tipo de acusaciones mienten deliberadamente y reiteró su compromiso con la legalidad y el combate a la corrupción.

En otro momento, sin mediar pregunta, arremetió contra el diputado federal Rubén Moreira, a quien acusó de carecer de autoridad moral para hablar de buen gobierno. “No tiene vergüenza”, expresó, al recordar un altercado ocurrido cuando presidía la Cámara de Senadores.

Finalmente, señaló que el PRI es “mañoso” por mantener separados los procesos electorales de diputados, alcaldes y gubernatura, y recordó que este año en Coahuila solo se elegirán diputaciones locales.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

