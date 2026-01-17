Torreón: ‘Si es culpable, tendrá que responder’: afirma Noroña sobre Tania Flores

TORREÓN, COAH.- El senador Gerardo Fernández Noroña advirtió que, en caso de que las investigaciones y pruebas determinen responsabilidad legal de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, por el presunto delito de ejercicio abusivo de funciones relacionado con irregularidades en la asignación de obra pública, se le retirará todo respaldo político.

Durante su visita a Torreón, el legislador morenista subrayó que la congruencia y el compromiso con la justicia son principios irrenunciables del movimiento de transformación, por lo que no habrá excepciones si se comprueba la comisión de un delito.

No obstante, enfatizó que en todo proceso legal debe prevalecer la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, y será la autoridad competente la que determine si existe o no responsabilidad penal. “Si es culpable, tendrá que rendir cuentas; si es inocente, se aclarará”, sostuvo.

Fernández Noroña recordó que los principios del movimiento se resumen en no robar, no traicionar y no fallarle al pueblo, por lo que cualquier funcionario o exfuncionario está obligado a responder ante la sociedad.

Añadió que cualquier integrante del movimiento que desee defender a Tania Flores está en su derecho, siempre y cuando se respete el debido proceso y se actúe con apego a la verdad.

Durante la conferencia, lanzó una pregunta a los asistentes para rechazar señalamientos que vinculan a Morena con la delincuencia organizada: “Si fuésemos narcos, ¿se atreverían a decirlo?”, cuestionó, asegurando que bajo un régimen autoritario no existiría libertad de expresión.