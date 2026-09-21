Hallan a hombre golpeado dentro de un arroyo en la colonia Fundadores, al oriente de Saltillo

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    Hallan a hombre golpeado dentro de un arroyo en la colonia Fundadores, al oriente de Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al hombre antes de trasladarlo al hospital. ARCHIVO

El hombre de 49 años fue encontrado con lesiones en la cabeza, rostro, piernas y costillas

Un hombre de 49 años fue localizado con lesiones en la cabeza y el rostro, luego de ser presuntamente agredido en calles de la colonia Fundadores, durante las primeras horas de este lunes, al oriente de Saltillo.

El reporte fue recibido minutos antes de las 6:00 de la mañana en el número de emergencias 911, luego de que se informara sobre una persona tirada en un arroyo ubicado entre las calles Río Salado y Calle 14.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/fotografo-lico-zertuche-escala-la-chimenea-de-zincamex-y-vuelve-a-desafiar-las-alturas-en-saltillo-OE23630824

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes localizaron a Arturo “N”, quien presentaba sangrado en la cabeza y el rostro, por lo que procedieron a realizarle una valoración.

Durante la atención, se le detectó un hundimiento en el cráneo y otro en el pómulo izquierdo, además de escoriaciones en las piernas y las costillas, lesiones que presuntamente fueron ocasionadas durante una agresión.

Testigos señalaron que desconocían las circunstancias en las que ocurrió el ataque y que únicamente encontraron al hombre tendido en el arroyo, por lo que solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia.

Después de recibir los primeros auxilios, Arturo “N” fue trasladado al Hospital General, donde quedó internado para recibir atención médica.

Autoridades tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió la agresión y determinar quiénes serían los responsables.

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