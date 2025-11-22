Hallan a joven sin vida en la colonia Amistad de Saltillo; padecía depresión

Saltillo
/ 22 noviembre 2025
    Hallan a joven sin vida en la colonia Amistad de Saltillo; padecía depresión
    Servicios de emergencia y policías municipales acordonaron el área tras el reporte del hallazgo en la colonia Amistad. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Pese a la pronta llegada de los servicios de emergencia, el personal de Cruz Roja confirmó que el joven ya no presentaba signos vitales

Un joven de 25 años fue encontrado sin vida la tarde de este sábado en su domicilio, ubicado en la colonia Amistad, al oriente de Saltillo. El hallazgo ocurrió luego de que un familiar reportara a los servicios de emergencia que el joven se encontraba suspendido dentro de una de las habitaciones.

$!Agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes.
Agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

El aviso se recibió minutos antes de las 14:00 horas. Una familiar, identificada como la tía del joven, indicó a las autoridades que lo encontraron colgado de la ventana y que no habían podido descolgarlo debido a lo fuertemente asegurado que se encontraba. La reportante también detalló que el cuerpo presentaba coloración morada y la lengua sobresalía, lo que confirmó la urgencia de la situación.

De inmediato, acudieron al lugar elementos de Cruz Roja, quienes, tras una valoración, determinaron que el joven ya no contaba con signos vitales, confirmando el deceso.

Según la información proporcionada por familiares en el lugar, como Yahaira, el joven padecía un cuadro de depresión.

$!La Cruz Roja confirmó el fallecimiento del joven, quien fue encontrado por un familiar la tarde de este sábado en su vivienda.
La Cruz Roja confirmó el fallecimiento del joven, quien fue encontrado por un familiar la tarde de este sábado en su vivienda. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Tras la confirmación del fallecimiento, se notificó a las instancias correspondientes. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron para realizar las diligencias periciales y ordenar el levantamiento del cuerpo. El área fue acordonada y resguardada para recabar los datos necesarios para integrar la carpeta de investigación. Posteriormente, el cuerpo fue entregado a la familia para los servicios funerarios.

