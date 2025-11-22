Hallan a joven sin vida en la colonia Amistad de Saltillo; padecía depresión

Un joven de 25 años fue encontrado sin vida la tarde de este sábado en su domicilio, ubicado en la colonia Amistad, al oriente de Saltillo. El hallazgo ocurrió luego de que un familiar reportara a los servicios de emergencia que el joven se encontraba suspendido dentro de una de las habitaciones. TE PUEDE INTERESAR: ¡Atención Saltillo! Anuncian cierre parcial en el Periférico LEA del lunes próximo al jueves por rehabilitación de rejilla

El aviso se recibió minutos antes de las 14:00 horas. Una familiar, identificada como la tía del joven, indicó a las autoridades que lo encontraron colgado de la ventana y que no habían podido descolgarlo debido a lo fuertemente asegurado que se encontraba. La reportante también detalló que el cuerpo presentaba coloración morada y la lengua sobresalía, lo que confirmó la urgencia de la situación.

De inmediato, acudieron al lugar elementos de Cruz Roja, quienes, tras una valoración, determinaron que el joven ya no contaba con signos vitales, confirmando el deceso. Según la información proporcionada por familiares en el lugar, como Yahaira, el joven padecía un cuadro de depresión.