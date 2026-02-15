Hallan sin vida a joven presuntamente ‘ahogado’ en el alcohol dentro de su camioneta en Saltillo

Saltillo
/ 15 febrero 2026
    Hallan sin vida a joven presuntamente ‘ahogado’ en el alcohol dentro de su camioneta en Saltillo
    La camioneta Chevrolet Avalanche permanecía encendida al exterior del domicilio en la colonia El Salvador. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Tras acudir a un rosario, informó que estaba en un local con su primo; horas después fue encontrado afuera de su domicilio en su camioneta encendida y cerrada

Un joven de oficio panadero fue localizado sin vida al interior de su camioneta, la cual permanecía estacionada al exterior de su domicilio en la colonia El Salvador, en Saltillo. De manera preliminar, se indicó que el fallecimiento pudo deberse a una congestión alcohólica.

El hallazgo generó una intensa movilización de corporaciones municipales y estatales, quienes realizaron un acordonamiento que abarcó al menos tres cuadras, luego de que se informara que el cuerpo presentaba aparentes signos de violencia. Sin embargo, dicha versión fue descartada posteriormente por las autoridades.

$!Servicios periciales aseguraron la unidad como parte de la investigación.
Servicios periciales aseguraron la unidad como parte de la investigación. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles San Marcos y Hebreos. La persona fallecida fue identificada como Oscar Francisco ¨N¨, de 28 años de edad.

De acuerdo con el testimonio de su esposa, Diana Fernanda ¨N¨, la noche del 14 de febrero acudieron junto con sus hijos a un rosario realizado en la colonia Nuevo Amanecer. Cerca de las 23:45 horas, cada uno se retiró en su propio vehículo. Al notar que su esposo no llegaba al domicilio, comenzó a enviarle mensajes y realizar llamadas telefónicas.

$!El acordonamiento policial se extendió por al menos tres cuadras tras el hallazgo.
El acordonamiento policial se extendió por al menos tres cuadras tras el hallazgo. JUAN FRANCISCO VALDÉS

A las 00:13 horas recibió un mensaje en el que él le informaba que se encontraba en un local con su primo Sergio. Posteriormente intercambiaron mensajes hasta las 02:30 horas, cuando recibió un último mensaje con un sticker.

Fue alrededor de las 09:00 horas cuando, al revisar las cámaras de seguridad del domicilio, observó que su esposo permanecía dentro de la camioneta. Al salir para llamarlo y pedirle que ingresara a descansar, notó que la Chevrolet Avalanche se encontraba encendida y con los seguros activados.

$!El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la autopsia correspondiente.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la autopsia correspondiente. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Ante la situación, solicitó apoyo de su padre, Álvaro ¨N¨, quien la ayudó a abrir el vehículo. Al intentar moverlo, no respondió. De inmediato realizaron el reporte al sistema de emergencias 911.

Al lugar acudió una unidad del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), cuyos paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La esposa manifestó que el joven consumía bebidas alcohólicas de manera cotidiana y dijo desconocer si ingería otro tipo de sustancias. Durante la inspección, personal de servicios periciales aseguró como indicio la camioneta. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la autopsia de ley.

