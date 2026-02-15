Hallan sin vida a joven presuntamente ‘ahogado’ en el alcohol dentro de su camioneta en Saltillo

Un joven de oficio panadero fue localizado sin vida al interior de su camioneta, la cual permanecía estacionada al exterior de su domicilio en la colonia El Salvador, en Saltillo. De manera preliminar, se indicó que el fallecimiento pudo deberse a una congestión alcohólica. El hallazgo generó una intensa movilización de corporaciones municipales y estatales, quienes realizaron un acordonamiento que abarcó al menos tres cuadras, luego de que se informara que el cuerpo presentaba aparentes signos de violencia. Sin embargo, dicha versión fue descartada posteriormente por las autoridades. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: muere calcinado pepenador tras incendio en su tejaban

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles San Marcos y Hebreos. La persona fallecida fue identificada como Oscar Francisco ¨N¨, de 28 años de edad. De acuerdo con el testimonio de su esposa, Diana Fernanda ¨N¨, la noche del 14 de febrero acudieron junto con sus hijos a un rosario realizado en la colonia Nuevo Amanecer. Cerca de las 23:45 horas, cada uno se retiró en su propio vehículo. Al notar que su esposo no llegaba al domicilio, comenzó a enviarle mensajes y realizar llamadas telefónicas.

A las 00:13 horas recibió un mensaje en el que él le informaba que se encontraba en un local con su primo Sergio. Posteriormente intercambiaron mensajes hasta las 02:30 horas, cuando recibió un último mensaje con un sticker. Fue alrededor de las 09:00 horas cuando, al revisar las cámaras de seguridad del domicilio, observó que su esposo permanecía dentro de la camioneta. Al salir para llamarlo y pedirle que ingresara a descansar, notó que la Chevrolet Avalanche se encontraba encendida y con los seguros activados.