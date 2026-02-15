Saltillo: muere calcinado pepenador tras incendio en su tejaban

Un pepenador que vivía en condiciones de extrema vulnerabilidad fue encontrado calcinado dentro de su propio tejaban, ubicado en la colonia Vistas de Peña, al oriente de Saltillo. Vecinos del sector relataron que cada noche “Don Mario”, como era conocido y cuya edad oscilaba entre los 60 y 65 años, encendía una fogata para poder soportar las bajas temperaturas. Señalaron que esa era su única forma de protegerse del frío. TE PUEDE INTERESAR: FGE Coahuila prioriza captura de prófugos y narcomenudeo en ‘Operativo Limpia’

Sin embargo, durante el amanecer de este domingo, el fuego que utilizaba para calentarse presuntamente se salió de control. Mientras dormía, las llamas habrían alcanzado la estructura improvisada y, en cuestión de minutos, el tejaban fue consumido por el incendio. El hombre padecía una discapacidad que le dificultaba caminar y se dedicaba a recolectar latas de aluminio, envases de plástico y cartón en los callejones de Peñas del Cobre y Prolongación Evolución. Su vivienda improvisada se encontraba a la orilla del arroyo que conecta con la colonia Vicente Guerrero.

Habitantes del sector solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911; no obstante, pese al llamado urgente, nada pudo hacerse para salvarlo. Entre cenizas y escombros, elementos del Cuerpo de Bomberos localizaron el cuerpo sin vida de Don Mario, quien era originario de la ciudad de Torreón. El hallazgo causó impacto y conmoción entre los vecinos, quienes confirmaron que vivía en situación de indigencia. En ocasiones, algunos residentes lo contrataban mediante ayudas y propinas para realizar labores de limpieza en casas, pasillos y callejones.