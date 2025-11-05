Hallan sin vida a trailero dentro de su unidad en gasolinera de la Saltillo-Monterrey

Un operador de tráiler fue hallado sin vida dentro de su unidad, estacionada en el patio de una gasolinera ubicada sobre la carretera Saltillo–Monterrey, a la altura del kilómetro 17, frente al parque industrial Santa María. La víctima fue identificada como Luis Alfonso ¨N¨, de 49 años, quien había llegado la noche anterior procedente de Nuevo Laredo. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: dan cristalazo y saquean tienda de conveniencia en Zaragoza

Según la versión de otros conductores, Luis Alfonso ¨N¨ se habría detenido para descansar antes de realizar la descarga de mercancía en una empresa del mismo parque industrial. Por la mañana, al intentar despertarlo para reanudar las labores, notaron que no respondía, por lo que de inmediato solicitaron auxilio al número de emergencias 911.