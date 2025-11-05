Hallan sin vida a trailero dentro de su unidad en gasolinera de la Saltillo-Monterrey

Saltillo
/ 5 noviembre 2025
    Hallan sin vida a trailero dentro de su unidad en gasolinera de la Saltillo-Monterrey
    Elementos policiacos acordonaron el área ubicada frente al parque industrial Santa María. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El operador había llegado desde Nuevo Laredo para entregar mercancía en el parque industrial Santa María; se presume que falleció por causas naturales

Un operador de tráiler fue hallado sin vida dentro de su unidad, estacionada en el patio de una gasolinera ubicada sobre la carretera Saltillo–Monterrey, a la altura del kilómetro 17, frente al parque industrial Santa María.

La víctima fue identificada como Luis Alfonso ¨N¨, de 49 años, quien había llegado la noche anterior procedente de Nuevo Laredo.

$!Compañeros del operador dieron aviso al 911 tras notar que no respondía dentro de la unidad.
Compañeros del operador dieron aviso al 911 tras notar que no respondía dentro de la unidad. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Según la versión de otros conductores, Luis Alfonso ¨N¨ se habría detenido para descansar antes de realizar la descarga de mercancía en una empresa del mismo parque industrial.

Por la mañana, al intentar despertarlo para reanudar las labores, notaron que no respondía, por lo que de inmediato solicitaron auxilio al número de emergencias 911.

$!La unidad de carga, perteneciente a una empresa de Chihuahua, quedó bajo resguardo de las autoridades.
La unidad de carga, perteneciente a una empresa de Chihuahua, quedó bajo resguardo de las autoridades. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al lugar y confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que notificaron a las autoridades correspondientes.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área y esperaron la llegada de los Agentes de Investigación Criminal y de peritos, quienes realizaron las diligencias de ley.

El tráiler de la empresa Siloz-Express, originaria de Chihuahua, quedó bajo resguardo mientras se llevaban a cabo las investigaciones. El cuerpo fue trasladado para la práctica de la necropsia, a fin de determinar la causa del fallecimiento, aunque se presume que podría tratarse de una muerte natural.

Ulises Martínez

