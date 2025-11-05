Saltillo: dan cristalazo y saquean tienda de conveniencia en Zaragoza

Saltillo
/ 5 noviembre 2025
    Saltillo: dan cristalazo y saquean tienda de conveniencia en Zaragoza
    El robo ocurrió durante la madrugada en una tienda ubicada sobre el bulevar Solidaridad. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

La empleada se ocultó en la bodega luego de que tres hombres rompieran un cristal para ingresar durante la madrugada y llevarse aproximadamente 7 mil pesos

Un monto estimado en 7 mil pesos fue contabilizado en primera instancia tras el robo a una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Zaragoza, la madrugada de este miércoles en Saltillo.

El incidente ocurrió alrededor de las 4:00 horas en el bulevar Solidaridad y Olivos, cuando la empleada observó a tres hombres que comenzaron a golpear la puerta del establecimiento.

$!La empleada se refugió en la bodega para evitar ser agredida durante el asalto.
La empleada se refugió en la bodega para evitar ser agredida durante el asalto. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Por miedo, al escuchar que habían roto un cristal, la trabajadora se refugió en la bodega, asegurando la puerta para proteger su integridad física, mientras los delincuentes sustraían mercancía en el exterior.

Tras algunos minutos, al no escuchar actividad, salió a verificar la situación y dio aviso al número de emergencias 911. Personal de la Policía Municipal acudió para tomar conocimiento de los hechos.

$!Los responsables sustrajeron cigarros, botellas de alcohol y dinero en efectivo.
Los responsables sustrajeron cigarros, botellas de alcohol y dinero en efectivo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

La víctima informó que tres hombres ingresaron al local y se llevaron cigarros, botellas de alcohol y dinero. Se levantó la denuncia correspondiente y se realizó un operativo de búsqueda de los responsables, sin éxito en su localización.

