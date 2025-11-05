Saltillo: dan cristalazo y saquean tienda de conveniencia en Zaragoza
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La empleada se ocultó en la bodega luego de que tres hombres rompieran un cristal para ingresar durante la madrugada y llevarse aproximadamente 7 mil pesos
Un monto estimado en 7 mil pesos fue contabilizado en primera instancia tras el robo a una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Zaragoza, la madrugada de este miércoles en Saltillo.
El incidente ocurrió alrededor de las 4:00 horas en el bulevar Solidaridad y Olivos, cuando la empleada observó a tres hombres que comenzaron a golpear la puerta del establecimiento.
TE PUEDE INTERESAR: Endulzan a Saltillo, comparten Pan de Muerto Monumental; reparten más de 2 mil piezas
Por miedo, al escuchar que habían roto un cristal, la trabajadora se refugió en la bodega, asegurando la puerta para proteger su integridad física, mientras los delincuentes sustraían mercancía en el exterior.
Tras algunos minutos, al no escuchar actividad, salió a verificar la situación y dio aviso al número de emergencias 911. Personal de la Policía Municipal acudió para tomar conocimiento de los hechos.
La víctima informó que tres hombres ingresaron al local y se llevaron cigarros, botellas de alcohol y dinero. Se levantó la denuncia correspondiente y se realizó un operativo de búsqueda de los responsables, sin éxito en su localización.