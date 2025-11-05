Saltillo: dan cristalazo y saquean tienda de conveniencia en Zaragoza

Un monto estimado en 7 mil pesos fue contabilizado en primera instancia tras el robo a una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Zaragoza, la madrugada de este miércoles en Saltillo.

El incidente ocurrió alrededor de las 4:00 horas en el bulevar Solidaridad y Olivos, cuando la empleada observó a tres hombres que comenzaron a golpear la puerta del establecimiento.

