Harrison Barnes sumará una cuarta cancha de basquetbol en Saltillo rumbo a los 450 años

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Saltillo
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    Harrison Barnes sumará una cuarta cancha de basquetbol en Saltillo rumbo a los 450 años
    El basquetbolista continuará colaborando con el programa municipal “Activa tu Parque”. CORTESÍA

El anuncio fue realizado por el alcalde Javier Díaz González tras reunirse con el jugador de los Spurs en Austin

El jugador de los Spurs de San Antonio de la NBA, Harrison Barnes, se comprometió a apoyar la rehabilitación de una cuarta cancha de basquetbol en Saltillo, como parte de las actividades por el 450 aniversario de la ciudad, informó el alcalde Javier Díaz González.

El presidente municipal señaló que recientemente estuvo en Austin, Texas, como parte de una gira de trabajo, donde coincidió con el basquetbolista, quien expresó su aprecio por Saltillo y destacó el vínculo que ha desarrollado con la ciudad.

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A través de un mensaje, Barnes confirmó que continuará colaborando con el Gobierno Municipal mediante el programa “Activa tu Parque”.

“Saltillo se ha convertido en un lugar muy especial para mí y mi familia. A través de mi compromiso y la mano tendida de mi amigo alcalde Javier Díaz, mediante el programa ‘Activa tu Parque’ hemos tenido la bendición de contribuir a la rehabilitación de tres canchas de baloncesto infantil. Y hoy me da mucha alegría compartir que este esfuerzo continuará; como parte de la celebración por los 450 años de Saltillo, estaremos sumando la cuarta cancha de baloncesto en el cuarto distrito de la ciudad”, señaló.

Díaz González agradeció al jugador de la NBA por sumarse a las acciones para dignificar espacios públicos y promover el deporte, la recreación y el fortalecimiento del tejido social.

El Alcalde también destacó que Barnes ha expresado sentirse seguro durante sus visitas a Saltillo y que incluso ha recorrido distintos sectores de la ciudad.

“Está enamorado totalmente de las y los saltillenses y de esta ciudad, él dice que cuando va a Saltillo se siente seguro y anda con tranquilidad, porque como lo han visto anda en las colonias y en los diferentes sectores de la ciudad”, afirmó.

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Díaz recordó que Saltillo fue la primera ciudad fuera de Estados Unidos en la que Barnes apoyó con obras de rehabilitación de espacios deportivos.

En 2025 se inauguró la Plaza Mirasierra Spurs, proyecto en el que el basquetbolista realizó una aportación de 60 mil dólares para rehabilitar dos canchas de basquetbol. Este año, con una donación de 100 mil dólares, se inauguraron las plazas Satélite Sur Spurs y Lomas del Refugio Spurs.

$!Javier Díaz agradeció a Barnes por apoyar la recuperación de espacios públicos destinados al deporte y la recreación.
Javier Díaz agradeció a Barnes por apoyar la recuperación de espacios públicos destinados al deporte y la recreación. CORTESÍA

El presidente municipal agregó que diversas empresas también se sumaron a los trabajos de rehabilitación, lo que permitió ampliar los beneficios para las familias de Saltillo.Díaz González señaló que los espacios intervenidos se mantienen activos y son utilizados diariamente por niñas, niños, jóvenes y adultos para practicar deporte y realizar actividades recreativas.

“Estamos sumamente agradecidos de que Harrison Barnes siga volteando a ver nuestra ciudad y que se sume con otra plaza más”, puntualizó.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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