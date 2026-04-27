Heineken promueve consumo inteligente entre jóvenes de Saltillo
Promueven decisiones informadas a través de conferencia interactiva
Con el objetivo de generar conciencia sobre el consumo responsable de alcohol entre jóvenes, la empresa Heineken México llevó a Saltillo la conferencia “Consumo inteligente”, impartida por el especialista Fabián Alberto Rábago Garza, en La Madriguera Casa del Adolescente y la Juventud.
La actividad reunió a estudiantes de distintas instituciones educativas, autoridades municipales y representantes de la iniciativa privada, como parte de una estrategia que busca informar y prevenir riesgos asociados al consumo de alcohol.
Durante el arranque del evento, el alcalde Javier Díaz González destacó la importancia de brindar herramientas a las juventudes para la toma de decisiones responsables. “Claro que se vale divertirse, salir con amigos o ir a fiestas, pero lo más importante es regresar sanos y salvos a casa”, señaló.
CONCIENCIA DESDE LA INFORMACIÓN
El ponente Fabián Alberto Rábago explicó que el consumo de alcohol forma parte de diversas culturas, pero subrayó que los principales problemas surgen a partir del exceso.
Detalló que el alcohol actúa como un depresor del sistema nervioso central y que su impacto en el organismo depende de factores como la cantidad, la velocidad de consumo, el peso corporal y el estado de salud de cada persona.
Uno de los mensajes centrales fue evitar el inicio temprano en el consumo, especialmente en menores de edad, debido a que el cerebro aún se encuentra en desarrollo. “Mientras más tarde se inicie el consumo, mejores condiciones habrá para el desarrollo físico y mental”, explicó.
Durante la conferencia también se abordaron riesgos poco conocidos, como el consumo de alcohol en contextos inseguros o la adquisición de bebidas adulteradas, lo que puede derivar en consecuencias graves o incluso mortales.
El especialista recomendó adquirir bebidas únicamente en establecimientos formales y evitar prácticas de riesgo que se han detectado entre jóvenes. Asimismo, enfatizó la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol y valoró la implementación de operativos antialcohol como una medida preventiva para evitar accidentes.
MÁS ALLÁ DE LA PROHIBICIÓN
Por su parte, representantes de Heineken México señalaron que esta iniciativa forma parte de una estrategia nacional basada en la promoción del consumo inteligente, la cual ha llegado a miles de jóvenes en distintos estados del país. Indicaron que el enfoque no es prohibitivo, sino educativo, buscando que las personas cuenten con información suficiente para tomar decisiones responsables.
Autoridades municipales coincidieron en que este tipo de actividades refuerzan el trabajo conjunto entre gobierno e iniciativa privada para atender problemáticas que impactan directamente a la juventud.
La conferencia concluyó con dinámicas enfocadas en reforzar el aprendizaje y generar reflexión entre los asistentes sobre sus hábitos y decisiones.