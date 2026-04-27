Heineken promueve consumo inteligente entre jóvenes de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 27 abril 2026
    Heineken promueve consumo inteligente entre jóvenes de Saltillo
    Autoridades municipales y representantes de Heineken impulsaron acciones de prevención dirigidas a la juventud saltillense. SERGIO SOTO

Promueven decisiones informadas a través de conferencia interactiva

Con el objetivo de generar conciencia sobre el consumo responsable de alcohol entre jóvenes, la empresa Heineken México llevó a Saltillo la conferencia “Consumo inteligente”, impartida por el especialista Fabián Alberto Rábago Garza, en La Madriguera Casa del Adolescente y la Juventud.

La actividad reunió a estudiantes de distintas instituciones educativas, autoridades municipales y representantes de la iniciativa privada, como parte de una estrategia que busca informar y prevenir riesgos asociados al consumo de alcohol.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/con-despensas-servicios-y-festejo-infantil-gobierno-de-saltillo-fortalece-a-familias-rurales-EG20261858

Durante el arranque del evento, el alcalde Javier Díaz González destacó la importancia de brindar herramientas a las juventudes para la toma de decisiones responsables. “Claro que se vale divertirse, salir con amigos o ir a fiestas, pero lo más importante es regresar sanos y salvos a casa”, señaló.

CONCIENCIA DESDE LA INFORMACIÓN

El ponente Fabián Alberto Rábago explicó que el consumo de alcohol forma parte de diversas culturas, pero subrayó que los principales problemas surgen a partir del exceso.

Detalló que el alcohol actúa como un depresor del sistema nervioso central y que su impacto en el organismo depende de factores como la cantidad, la velocidad de consumo, el peso corporal y el estado de salud de cada persona.

Uno de los mensajes centrales fue evitar el inicio temprano en el consumo, especialmente en menores de edad, debido a que el cerebro aún se encuentra en desarrollo. “Mientras más tarde se inicie el consumo, mejores condiciones habrá para el desarrollo físico y mental”, explicó.

Durante la conferencia también se abordaron riesgos poco conocidos, como el consumo de alcohol en contextos inseguros o la adquisición de bebidas adulteradas, lo que puede derivar en consecuencias graves o incluso mortales.

El especialista recomendó adquirir bebidas únicamente en establecimientos formales y evitar prácticas de riesgo que se han detectado entre jóvenes. Asimismo, enfatizó la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol y valoró la implementación de operativos antialcohol como una medida preventiva para evitar accidentes.

$!Jóvenes participaron en la conferencia “Consumo Inteligente” en La Madriguera, donde se promovió la toma de decisiones responsables.
Jóvenes participaron en la conferencia “Consumo Inteligente” en La Madriguera, donde se promovió la toma de decisiones responsables. FOTO: SERGIO SOTO

MÁS ALLÁ DE LA PROHIBICIÓN

Por su parte, representantes de Heineken México señalaron que esta iniciativa forma parte de una estrategia nacional basada en la promoción del consumo inteligente, la cual ha llegado a miles de jóvenes en distintos estados del país. Indicaron que el enfoque no es prohibitivo, sino educativo, buscando que las personas cuenten con información suficiente para tomar decisiones responsables.

Autoridades municipales coincidieron en que este tipo de actividades refuerzan el trabajo conjunto entre gobierno e iniciativa privada para atender problemáticas que impactan directamente a la juventud.

La conferencia concluyó con dinámicas enfocadas en reforzar el aprendizaje y generar reflexión entre los asistentes sobre sus hábitos y decisiones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Juventud
Salud

Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tiroteos

Tiroteos
true

¿Traición a la patria en Chihuahua?

true

POLITICÓN: Entre Lamborghinis y pleitos vulgares, Tony Flores estuvo a nada de quedarse sin candidatura en la 4T
El evento ofrecerá actividades con música, baile y entretenimiento infantil

Saltillo celebrará el Día del Niño con ‘Lore Lore’, ‘Los Chicharrines’ y show de Guerreras K-Pop
El presunto agresor se resguardó en su domicilio tras el ataque, por lo que autoridades no pudieron ingresar al inmueble al no contar con una orden ni una denuncia formal en su contra.

Golpea a adulto mayor y lo deja lesionado en Saltillo; agresor se refugia en su domicilio
Alberto Rodríguez Espinoza, golfista saltillense, fue reconocido como Mejor Juvenil tras su actuación en el XXXI Torneo Anual de Golf Las Misiones C.C.

Brilla en el green: Alberto Rodríguez Espinoza conquista el galardón al Mejor Juvenil en Las Misiones
Seguridad en el exterior del Washington Hilton después de que se produjeran disparos durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca del sábado por la noche.

El tiroteo de la cena de corresponsales de la Casa Blanca desata especulaciones en internet
Mineros trabajan en un yacimiento ilegal de oro dentro de la base militar del Batallón de Fusileros 31 en Caucasia, Colombia.

La Mandinga, la mina de oro del Clan del Golfo que opera en una base militar colombiana