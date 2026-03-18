Impulsa UAdeC formación de alto nivel con Doctorado en Estudios Sociales

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Coahuila
/ 18 marzo 2026
    Impulsa UAdeC formación de alto nivel con Doctorado en Estudios Sociales
    El programa doctoral se impartirá en modalidad virtual y busca formar investigadores con enfoque interdisciplinario. ESPECIAL

Convocatoria abierta para posgrado virtual enfocado en análisis de problemáticas contemporáneas, generación de conocimiento y vinculación académica

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través del Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarios (CEII), lanzó la convocatoria dirigida a profesionistas que buscan fortalecer su perfil académico mediante el Doctorado en Investigación Interdisciplinaria con Orientación en Estudios Sociales, programa que iniciará clases el 24 de agosto de 2026.

Este posgrado se ofrece en modalidad virtual y contempla una duración de seis semestres. Su propósito es formar especialistas con enfoque crítico e interdisciplinario, capaces de generar conocimiento original, coordinar equipos de trabajo y desarrollar propuestas de investigación orientadas a la comprensión y solución de problemáticas sociales.

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FORMACIÓN CON ENFOQUE INTEGRAL

El plan académico se articula en diversas líneas de generación y aplicación del conocimiento, entre las que destacan desarrollo social y sostenibilidad; soberanía alimentaria; bienestar, salud y calidad de vida; sociedad, cultura y educación; discurso, medios e identidades, así como procesos sociales, históricos y culturales.

Quienes egresen del programa contarán con una sólida base epistemológica, teórica y metodológica, además de habilidades para integrarse a proyectos de investigación, docencia universitaria y comités académicos de evaluación.

PROCESO DE ADMISIÓN Y REQUISITOS

Como parte del proceso de admisión 2026, la segunda convocatoria para el registro al examen de nuevo ingreso se llevará a cabo del 16 al 27 de marzo, mientras que la tercera será del 12 al 23 de mayo, a través del portal institucional de la UAdeC.

El examen EXANI III del CENEVAL se aplicará el 14 de abril en modalidad presencial y el 18 de abril en línea; para la tercera convocatoria, las fechas serán el 2 de junio presencial y el 6 de junio virtual.

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Entre los requisitos principales se solicita contar con grado de licenciatura y maestría con cédula profesional, certificados de estudios, carta de motivos, dos cartas de recomendación académica y una propuesta de investigación doctoral alineada a las líneas del programa.

Además, aspirantes nacionales deberán acreditar comprensión de lectura en inglés, mientras que los extranjeros tendrán que demostrar dominio del idioma español.

El registro y envío de documentación al CEII deberá completarse a más tardar el 8 de junio de 2026. Posteriormente, quienes cumplan con los requisitos participarán en entrevistas virtuales los días 10 y 11 de agosto, y los resultados se darán a conocer el 14 de agosto vía correo electrónico.

Para mayores informes, las y los interesados pueden comunicarse con la coordinación del programa o consultar los canales oficiales del CEII.

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