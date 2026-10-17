Hombre en estado de ebriedad derrumba poste en Urdiñola, Saltillo

Un conductor en presunto estado de ebriedad protagonizó un accidente durante la madrugada del sábado en Saltillo luego de perder el control de su camioneta, derribar un poste de madera y terminar volcado sobre uno de sus costados en el fraccionamiento Urdiñola. Pese a los daños ocasionados, el hombre logró salir ileso.

El percance ocurrió cerca de las 3:40 horas, cuando el conductor circulaba a bordo de una camioneta Chirey por la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, en dirección de norte a sur. Según el testimonio de una persona que presenció los hechos, el vehículo avanzaba a velocidad excesiva y, al pasar por un encharcamiento, derrapó hasta salirse del camino metros antes del cruce con la calle Melchor Múzquiz.