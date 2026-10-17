Hombre en estado de ebriedad derrumba poste en Urdiñola, Saltillo
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El conductor circulaba por la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez y resultó ileso pese a los daños
Un conductor en presunto estado de ebriedad protagonizó un accidente durante la madrugada del sábado en Saltillo luego de perder el control de su camioneta, derribar un poste de madera y terminar volcado sobre uno de sus costados en el fraccionamiento Urdiñola. Pese a los daños ocasionados, el hombre logró salir ileso.
El percance ocurrió cerca de las 3:40 horas, cuando el conductor circulaba a bordo de una camioneta Chirey por la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, en dirección de norte a sur. Según el testimonio de una persona que presenció los hechos, el vehículo avanzaba a velocidad excesiva y, al pasar por un encharcamiento, derrapó hasta salirse del camino metros antes del cruce con la calle Melchor Múzquiz.
Fuera de control, la camioneta subió a la banqueta y derribó desde su base un poste de madera, que quedó sostenido únicamente por los cables de las líneas telefónicas. La unidad avanzó varios metros más hasta que una de sus llantas golpeó una alcantarilla, lo que provocó que volcara sobre su costado izquierdo. El impacto también arrancó la tapa del registro.
Tras los reportes recibidos a través del sistema de emergencias 911, elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio. Al entrevistarse con el implicado, lo encontraron presuntamente bajo los efectos del alcohol y desorientado, al grado de que no pudo proporcionar sus datos de identificación. Por ello, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades.
Los oficiales abanderaron la zona y colocaron señalización preventiva para advertir sobre el registro destapado, en tanto se realizan las reparaciones necesarias. La camioneta fue trasladada a un corralón, mientras que el conductor y el informe del percance quedaron a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, que determinará las responsabilidades.