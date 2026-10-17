Saltillo: Vuelca tractocamión en el puente de Mirasierra; presumen que el chofer dormitó

El conductor de un trailero terminó volcando su unidad después de que presuntamente se quedó dormido al volante, lo que ocasionó que se impactara contra la base de un puente vehicular ubicado a la altura de la colonia Mirasierra, en Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 03:20 horas, cuando el involucrado transitaba a bordo de un tractocamión perteneciente a la empresa Alsa sobre el bulevar Fundadores, con dirección de poniente a oriente.

El hombre, de aproximadamente 60 años, presuntamente dormitó metros antes de la intersección con el bulevar Mirasierra, lo que ocasionó que diera un volantazo e impactara contra la base del puente. Posteriormente, volcó varios metros hasta quedar en medio de la vialidad.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento y abanderar la circulación; cerraron por completo el puente para prevenir otro accidente. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al siniestro para la valoración del hombre, quien afortunadamente no sufrió lesiones de consideración. El afectado manifestó que tenía poco de haber tenido complicaciones de salud debido a la diabetes.