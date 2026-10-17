Saltillo: Vuelca tractocamión en el puente de Mirasierra; presumen que el chofer dormitó

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    Saltillo: Vuelca tractocamión en el puente de Mirasierra; presumen que el chofer dormitó
    La cabina del vehículo presentó daños severos tras el impacto contra la estructura del puente. MARTÍN ROJAS

El operador, de aproximadamente 60 años, se impactó contra la base del puente en el bulevar Fundadores y no requirió traslado hospitalario

El conductor de un trailero terminó volcando su unidad después de que presuntamente se quedó dormido al volante, lo que ocasionó que se impactara contra la base de un puente vehicular ubicado a la altura de la colonia Mirasierra, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 03:20 horas, cuando el involucrado transitaba a bordo de un tractocamión perteneciente a la empresa Alsa sobre el bulevar Fundadores, con dirección de poniente a oriente.

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El hombre, de aproximadamente 60 años, presuntamente dormitó metros antes de la intersección con el bulevar Mirasierra, lo que ocasionó que diera un volantazo e impactara contra la base del puente. Posteriormente, volcó varios metros hasta quedar en medio de la vialidad.

$!El tractocamión de la empresa Alsa quedó recostado sobre uno de sus costados en los carriles del bulevar Fundadores.
El tractocamión de la empresa Alsa quedó recostado sobre uno de sus costados en los carriles del bulevar Fundadores. MARTÍN ROJAS

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento y abanderar la circulación; cerraron por completo el puente para prevenir otro accidente.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al siniestro para la valoración del hombre, quien afortunadamente no sufrió lesiones de consideración. El afectado manifestó que tenía poco de haber tenido complicaciones de salud debido a la diabetes.

$!Autoridades de Tránsito Municipal cerraron la circulación en la zona para atender la emergencia y prevenir otro accidente.
Autoridades de Tránsito Municipal cerraron la circulación en la zona para atender la emergencia y prevenir otro accidente. MARTÍN ROJAS

Finalmente, la pesada unidad fue remolcada hacia un corralón, mientras que el accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades.

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