Hombre encontrado sin vida en su casa fue asesinado, en Saltillo

Saltillo
/ 9 enero 2026
    Hombre encontrado sin vida en su casa fue asesinado, en Saltillo
    Autoridades arribaron al lugar para iniciar con las investigaciones.

Investigan si el móvil del crimen fue un robo

Un objeto contundente fue el que utilizaron el o los presuntos responsables para agredir a Carlos Eduardo Saldívar del Bosque dentro de su domicilio, ubicado en la colonia Virreyes Popular.

La causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico severo, según los resultados de la autopsia obtenidos por la Fiscalía General del Estado (FGE). Hasta el momento no se ha informado si existen personas detenidas en relación con este lamentable hecho, ocurrido en el domicilio marcado con el número 832, en la calle Cima de Cervantes y López Díaz de Armendáriz.

TE PUEDE INTERESAR: Menor provoca accidente, deja a su acompañante y es detenido tras persecución en Saltillo

Se ha informado que dos personas se encuentran rindiendo declaración para conocer los últimos momentos en los que convivieron con el adulto mayor. El cuerpo fue encontrado en la planta baja de su domicilio, rodeado de un charco de sangre, sobre el cual se localizaron huellas de calzado.

Por otra parte, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo logró recolectar una serie de videos con la finalidad de ayudar a la identificación de los responsables. Este crimen, que conmocionó a la colonia Virreyes, se registró la noche del jueves 8 de enero.

Vecinos observaron desde una ventana el cuerpo sin vida y solicitaron la intervención de las autoridades a través del número de emergencias 911. Al lugar acudieron paramédicos del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja, quienes lamentablemente confirmaron el deceso.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Se considera inadmisible que, por un asunto que involucra la renta de un espacio minúsculo, para la instalación un espectacular, se haya desplegado un operativo excesivo en el aeropuerto de Monterrey.

Exigimos la liberación inmediata de nuestro Director General
La Fiscalía de Nuevo León mintió en un comunicado difundido sobre la detención del director de VANGUARDIA.

Fiscalía de Nuevo León miente sobre detención de directivo de VANGUARDIA
SIP urge liberación de director de Vanguardia; Alianza de Medios MX se une al reclamo

SIP urge liberación de director de Vanguardia; Alianza de Medios MX se une al reclamo
true

Coahuila: Los partidos políticos deben escoger candidatos distinguidos al Congreso local
true

El hermoso evangelio de los bravucones
Coparmex señaló que el ajuste no es una dilación, sino una medida preventiva para evitar conflictos legales de la empresa.

Coparmex Monclova respalda ampliación de plazo en subasta de AHMSA
true

El petróleo para Cuba, un costo diplomático para Sheinbaum
true

Coahuila: Violencia de género, una conducta muy extendida