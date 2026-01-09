Hombre encontrado sin vida en su casa fue asesinado, en Saltillo

Un objeto contundente fue el que utilizaron el o los presuntos responsables para agredir a Carlos Eduardo Saldívar del Bosque dentro de su domicilio, ubicado en la colonia Virreyes Popular.

La causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico severo, según los resultados de la autopsia obtenidos por la Fiscalía General del Estado (FGE). Hasta el momento no se ha informado si existen personas detenidas en relación con este lamentable hecho, ocurrido en el domicilio marcado con el número 832, en la calle Cima de Cervantes y López Díaz de Armendáriz.

TE PUEDE INTERESAR: Menor provoca accidente, deja a su acompañante y es detenido tras persecución en Saltillo

Se ha informado que dos personas se encuentran rindiendo declaración para conocer los últimos momentos en los que convivieron con el adulto mayor. El cuerpo fue encontrado en la planta baja de su domicilio, rodeado de un charco de sangre, sobre el cual se localizaron huellas de calzado.

Por otra parte, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo logró recolectar una serie de videos con la finalidad de ayudar a la identificación de los responsables. Este crimen, que conmocionó a la colonia Virreyes, se registró la noche del jueves 8 de enero.

Vecinos observaron desde una ventana el cuerpo sin vida y solicitaron la intervención de las autoridades a través del número de emergencias 911. Al lugar acudieron paramédicos del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja, quienes lamentablemente confirmaron el deceso.