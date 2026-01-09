$!Suspenden bar Rico Club en la Zona Rosa tras nueva denuncia de agresión por parte de su personal de seguridad

Las autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc suspendieron las actividades del bar Rico Club, ubicado en Avenida Niza 45, en la Zona Rosa de la Ciudad de México, luego de que se denunciara una nueva agresión presuntamente cometida por personal de seguridad del establecimiento. La clausura fue confirmada por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, quien dio a conocer la decisión a través de sus redes sociales. “Derivado de una nueva agresión por parte del personal de seguridad del bar Rico, se suspendieron las actividades del establecimiento. En la Cuauhtémoc la ley se respeta y la seguridad no se negocia”, escribió la funcionaria, al señalar que su administración actuará ante cualquier acto de violencia en espacios de entretenimiento nocturno. TE PUEDE INTERESAR: Alerta por mayor vulnerabilidad en salud mental adolescente; reportan alza en jóvenes LGBT+

DENUNCIAN AGRESIÓN A CLIENTE DE ‘RICO CLUB’ POR PARTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD La medida se tomó después de la denuncia difundida en redes sociales por la diseñadora Mayra Morales, quien relató una presunta agresión contra su hermano ocurrida la noche del sábado 3 de enero de 2026, tanto al interior como en el exterior del centro nocturno. De acuerdo con su testimonio, el joven acudió al lugar para convivir con amigos cuando uno de los guardias, vestido con traje negro, le pidió retirar su cerveza de una barra. Al cuestionar el motivo de la indicación, la situación se intensificó. Posteriormente, cuando el joven se dirigía al baño, fue sometido por la espalda por el mismo guardia y otros tres elementos de seguridad. Morales señaló que durante el sometimiento le aplicaron una llave y lo amenazaron verbalmente antes de sacarlo del establecimiento. Una vez en el exterior, relató que fue llevado hasta una esquina cercana, junto a unas jardineras, donde fue golpeado y pateado en repetidas ocasiones en la cabeza, el rostro, las costillas y la espalda. SEÑALAN QUE AGRESIÓN POR PARTE DEL PERSONAL DE ‘RICO CLUB’ FUE REALIZADA ‘EN PRIVADO’ PARA EVITAR DETENCIÓN La denunciante afirmó que la agresión ocurrió cuando su hermano ya se encontraba lejos de sus amigos y de posibles testigos, lo que, a su juicio, permitió que el ataque se realizara sin ser grabado o documentado en ese momento. Tras la golpiza, el joven fue subido a un taxi por dos personas presuntamente vinculadas al bar. Según la versión difundida en redes, fue la conductora del vehículo quien solicitó contactar a un familiar al notar la gravedad del estado de la víctima. Posteriormente, el joven fue trasladado a la Cruz Roja, ante el temor de que las lesiones representaran un riesgo para su vida. Las imágenes compartidas en redes sociales muestran hematomas visibles, inflamación severa en el rostro, escoriaciones y rastros de sangre. “Nadie debería vivir algo así en un lugar que promete seguridad”, expresó Morales, quien sostuvo que no se trató de un desalojo por mala conducta, sino de un acto arbitrario.

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC INFORMA SUSPENSIÓN DEL ANTRO ‘RICO CLUB’ TRAS DENUNCIA DE AGRESIÓN La alcaldía Cuauhtémoc difundió una tarjeta informativa en la que detalló el procedimiento administrativo realizado tras conocerse la denuncia. En el documento se indica: “Personal de la Dirección General de Gobierno de la Alcaldía Cuauhtémoc y del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) de la Ciudad de México realizaron una visita de verificación al establecimiento ‘Rico Club’, tras la cual se determinó imponer sellos de suspensión de actividades al inmueble”. Asimismo, se reiteró que “derivado de una nueva agresión por parte del personal de seguridad del bar Rico, se suspendieron las actividades del establecimiento”, ubicado en Avenida Niza 45, colonia Juárez. La autoridad precisó que la sanción se aplicó debido a que el establecimiento no exhibió documentación que acreditara su legal funcionamiento, entre la que se encuentra el certificado único de zonificación vigente, el aviso de funcionamiento o declaración de apertura y el programa interno de protección civil vigente. La tarjeta informativa también señala que esta es la segunda ocasión en la que, durante la administración de Alessandra Rojo de la Vega, se suspenden las actividades del mismo negocio. La primera suspensión se registró en octubre de 2025. ‘RICO CLUB’ EMITE COMUNICADO: ‘NO ES POSIBLE ADELANTAR CONCLUSIONES NI SEÑALAMIENTOS’ Tras la difusión del caso, Rico Club emitió un mensaje en el que se refirió a los hechos ocurridos. En el comunicado, el establecimiento señaló: “En Rico Club lamentamos profundamente los hechos ocurridos el pasado sábado y el daño que una persona sufrió tras salir de nuestro establecimiento. Queremos ser claros: cualquier forma de violencia es inaceptable y contraria a los valores que hemos sostenido como espacio de comunidad, respeto y cuidado”. El texto añade que “en este momento no es posible adelantar conclusiones ni señalamientos sobre responsabilidades específicas, incluida la participación de terceros”. Asimismo, el bar expresó su solidaridad con la persona afectada y su familia, al señalar que su prioridad es que el lugar sea un espacio donde no se tema por la integridad física.