Suspenden bar Rico Club en la Zona Rosa tras nueva denuncia de agresión por parte de su personal de seguridad

México
/ 9 enero 2026
    Suspenden bar Rico Club en la Zona Rosa tras nueva denuncia de agresión por parte de su personal de seguridad
    Sellos de suspensión fueron colocados en el acceso de Rico Club, ubicado en Avenida Niza, tras una denuncia por agresión y una verificación administrativa. ALCALDÍA DE CUAUHTÉMOC

Fue ordenada la suspensión de actividades del bar Rico Club, luego de una denuncia por presunta agresión a un cliente y de irregularidades en su documentación

Las autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc suspendieron las actividades del bar Rico Club, ubicado en Avenida Niza 45, en la Zona Rosa de la Ciudad de México, luego de que se denunciara una nueva agresión presuntamente cometida por personal de seguridad del establecimiento. La clausura fue confirmada por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, quien dio a conocer la decisión a través de sus redes sociales.

“Derivado de una nueva agresión por parte del personal de seguridad del bar Rico, se suspendieron las actividades del establecimiento. En la Cuauhtémoc la ley se respeta y la seguridad no se negocia”, escribió la funcionaria, al señalar que su administración actuará ante cualquier acto de violencia en espacios de entretenimiento nocturno.

TE PUEDE INTERESAR: Alerta por mayor vulnerabilidad en salud mental adolescente; reportan alza en jóvenes LGBT+

DENUNCIAN AGRESIÓN A CLIENTE DE ‘RICO CLUB’ POR PARTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD

La medida se tomó después de la denuncia difundida en redes sociales por la diseñadora Mayra Morales, quien relató una presunta agresión contra su hermano ocurrida la noche del sábado 3 de enero de 2026, tanto al interior como en el exterior del centro nocturno.

De acuerdo con su testimonio, el joven acudió al lugar para convivir con amigos cuando uno de los guardias, vestido con traje negro, le pidió retirar su cerveza de una barra. Al cuestionar el motivo de la indicación, la situación se intensificó. Posteriormente, cuando el joven se dirigía al baño, fue sometido por la espalda por el mismo guardia y otros tres elementos de seguridad.

Morales señaló que durante el sometimiento le aplicaron una llave y lo amenazaron verbalmente antes de sacarlo del establecimiento. Una vez en el exterior, relató que fue llevado hasta una esquina cercana, junto a unas jardineras, donde fue golpeado y pateado en repetidas ocasiones en la cabeza, el rostro, las costillas y la espalda.

SEÑALAN QUE AGRESIÓN POR PARTE DEL PERSONAL DE ‘RICO CLUB’ FUE REALIZADA ‘EN PRIVADO’ PARA EVITAR DETENCIÓN

La denunciante afirmó que la agresión ocurrió cuando su hermano ya se encontraba lejos de sus amigos y de posibles testigos, lo que, a su juicio, permitió que el ataque se realizara sin ser grabado o documentado en ese momento.

Tras la golpiza, el joven fue subido a un taxi por dos personas presuntamente vinculadas al bar. Según la versión difundida en redes, fue la conductora del vehículo quien solicitó contactar a un familiar al notar la gravedad del estado de la víctima. Posteriormente, el joven fue trasladado a la Cruz Roja, ante el temor de que las lesiones representaran un riesgo para su vida.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran hematomas visibles, inflamación severa en el rostro, escoriaciones y rastros de sangre. “Nadie debería vivir algo así en un lugar que promete seguridad”, expresó Morales, quien sostuvo que no se trató de un desalojo por mala conducta, sino de un acto arbitrario.

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC INFORMA SUSPENSIÓN DEL ANTRO ‘RICO CLUB’ TRAS DENUNCIA DE AGRESIÓN

La alcaldía Cuauhtémoc difundió una tarjeta informativa en la que detalló el procedimiento administrativo realizado tras conocerse la denuncia. En el documento se indica:

“Personal de la Dirección General de Gobierno de la Alcaldía Cuauhtémoc y del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) de la Ciudad de México realizaron una visita de verificación al establecimiento ‘Rico Club’, tras la cual se determinó imponer sellos de suspensión de actividades al inmueble”.

Asimismo, se reiteró que “derivado de una nueva agresión por parte del personal de seguridad del bar Rico, se suspendieron las actividades del establecimiento”, ubicado en Avenida Niza 45, colonia Juárez.

La autoridad precisó que la sanción se aplicó debido a que el establecimiento no exhibió documentación que acreditara su legal funcionamiento, entre la que se encuentra el certificado único de zonificación vigente, el aviso de funcionamiento o declaración de apertura y el programa interno de protección civil vigente.

La tarjeta informativa también señala que esta es la segunda ocasión en la que, durante la administración de Alessandra Rojo de la Vega, se suspenden las actividades del mismo negocio. La primera suspensión se registró en octubre de 2025.

‘RICO CLUB’ EMITE COMUNICADO: ‘NO ES POSIBLE ADELANTAR CONCLUSIONES NI SEÑALAMIENTOS’

Tras la difusión del caso, Rico Club emitió un mensaje en el que se refirió a los hechos ocurridos. En el comunicado, el establecimiento señaló:

“En Rico Club lamentamos profundamente los hechos ocurridos el pasado sábado y el daño que una persona sufrió tras salir de nuestro establecimiento. Queremos ser claros: cualquier forma de violencia es inaceptable y contraria a los valores que hemos sostenido como espacio de comunidad, respeto y cuidado”.

El texto añade que “en este momento no es posible adelantar conclusiones ni señalamientos sobre responsabilidades específicas, incluida la participación de terceros”. Asimismo, el bar expresó su solidaridad con la persona afectada y su familia, al señalar que su prioridad es que el lugar sea un espacio donde no se tema por la integridad física.

$!Suspenden bar Rico Club en la Zona Rosa tras nueva denuncia de agresión por parte de su personal de seguridad

TE PUEDE INTERESAR: Con voces diversas, el 4º Parlamento LGBTIQ+ en Coahuila exige tipificar los transfeminicidios

‘RICO CLUB’ REGISTRA ANTECEDENTES DE DENUNCIAS

La agresión denunciada no es la primera vinculada al personal de seguridad del bar. De acuerdo con la información de la alcaldía, en octubre de 2025 el establecimiento ya había sido suspendido por un hecho similar que quedó registrado en video.

Además, en 2022 el lugar se deslindó de una agresión denunciada por cuatro jóvenes, quienes señalaron que trabajadores del antro habrían protegido al presunto responsable.

Estos antecedentes han generado reacciones en redes sociales, particularmente entre integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+, sector al que Rico Club es identificado como un espacio dirigido, quienes han expresado preocupación por la reiteración de hechos violentos y la falta de protocolos de seguridad adecuados.

Temas


Ataques
Violencia
LGBTTTIQ+

Localizaciones


Ciudad de México

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Intervención estadounidense

Intervención estadounidense
true

Pemex: La 4T ha hecho del petróleo un botín sin rendición de cuentas
El hombre fue sentenciado a más de 51 años de prisión por haber dado muerte a su pareja sentimental, en Nuevo León

Le dan 51 años de prisión por el feminicidio de su pareja sentimental, en Nuevo León
La CURP Biométrica se consolida en 2026 como un paso clave hacia la identidad digital en México. Este documento integra huellas dactilares, escaneo de iris y fotografía facial, con el objetivo de reforzar la seguridad y reducir el robo de identidad.

¿CURP Biométrica en 2026?... Estos son todos los MÓDULOS en donde podrás hacer el trámite
La Credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) se ha llegado a considerar como un documento indispensable para las personas mayores de 60 años.

INAPAM: Conoce los requisitos para un trámite exitoso de la tarjeta de adultos mayores en 2026
Desde enero de 2026, todas las líneas móviles en México deben estar registradas y vinculadas a una persona identificada. La medida también aplica a celulares usados por niñas, niños y adolescentes.

Registro de celulares en México 2026... ¿qué pasa si la línea es de un menor de edad?
Apuesta. El cantante regresará a los escenarios con The Romantic Tour, su primera gira global en varios años.

¡Nueva era! Bruno Mars confirma gira global para presentar nuevo álbum
Chivas y Cruz Azul comienzan el Clausura 2026 con pruebas inmediatas: el Rebaño recibe a Pachuca en el Akron y La Máquina visita a León en el Nou Camp.

Clausura 2026: Chivas y Cruz Azul debutan con duelos exigentes ante Pachuca y León