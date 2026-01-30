Revienta FGR otra ‘tiendita’ de droga en la Bellavista de Saltillo

La Fiscalía General de la República dio a conocer el aseguramiento de un inmueble ubicado en la colonia Bellavista, en Saltillo, el cual presuntamente operaba como punto de venta de droga.

La carpeta de investigación se inició a partir de una denuncia anónima que alertaba sobre la comercialización de narcóticos en un domicilio del sector, información que posteriormente fue corroborada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM).

De acuerdo con la Fiscalía, tras realizar labores de verificación en los alrededores del inmueble y recabar datos de prueba, la PFM, en coordinación con peritos especializados, obtuvo una orden de cateo para intervenir el domicilio señalado.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron un kilo con 68 gramos de la droga conocida como cristal, así como 346 gramos de mariguana. Además, el inmueble fue asegurado y una persona fue detenida en el lugar.

Posteriormente, la FGR solicitó una audiencia inicial ante los juzgados federales, en la cual un juez de control dictó la vinculación a proceso de Martín “N” y estableció un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

En el último año, la colonia Bellavista ha sido escenario de al menos dos cateos realizados por autoridades estatales y federales en inmuebles identificados como presuntos puntos de venta de droga.

El antecedente más reciente se registró en junio de 2025, cuando la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal decomisaron aproximadamente un kilo de cristal, cuatro kilogramos de mariguana, cerca de 12 gramos de cocaína y una réplica de arma corta.