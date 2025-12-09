Hombre fallece en consultorio médico de farmacia, en Saltillo

Saltillo
/ 9 diciembre 2025
    Hombre fallece en consultorio médico de farmacia, en Saltillo
    Paramédicos acuden al llamado, pero nada pudieron hacer.

Mientras estaba siendo revisado por el doctor, empezó a convulsionar y murió

Un hombre perdió la vida por causas naturales al interior del consultorio de una farmacia en la colonia Nuevo Centro Metropolitano, la noche del jueves.

De acuerdo con las primeras indagatorias, Jaciano Ruiz, de 55 años, acudió acompañado de su hermana y su esposa a la Farmacia del Ahorro ubicada en el bulevar Carlos Abedrop y Agustín de Iturbide, luego de sentirse mal durante la tarde.

Al ser ingresado a consulta, el médico en turno comenzó a revisarlo, pero repentinamente Jaciano se desvaneció y entró en convulsiones. El personal trató de reanimarlo mientras solicitaba apoyo a través del Sistema de Emergencias 911, alrededor de las 20:40 horas.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para asistir en las maniobras de RCP, aunque tras varios minutos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal arribaron para tomar conocimiento del deceso y aseguraron la zona, mientras una funeraria se hacía cargo del levantamiento del cuerpo.

