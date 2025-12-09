Identifican a trailero fallecido en accidente, en Saltillo

/ 9 diciembre 2025
    El tráiler quedó en pérdida total.
    La camioneta del responsable sufrió también serios daños.

Era originario de Manzanillo, Colima; su familia comparecerá este miércoles al Semefo para el trámite de reclamo

Con el nombre de Isaí Cirilo Ruiz fue identificado el operador del transporte de carga que falleció la noche del lunes en un accidente automovilístico ocurrido en la carretera a Zacatecas.

Contaba con 40 años de edad y era originario de Manzanillo, Colima, según informaron autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE). Uno de los lesionados es el conductor de la camioneta Ford Lobo, señalado como probable responsable. Circulaba por la carretera estatal Ramal Gómez Farías y, sin precaución, cruzó la vía principal de la carretera 54. No se percató de la presencia de un tractocamión Kenworth de doble remolque que se desplazaba a una velocidad mayor.

A pesar de que el conductor del tractocamión realizó una maniobra evasiva hacia su lado izquierdo, en sentido contrario, terminó chocando contra la parte trasera de la camioneta Ford, la cual fue sacada del camino; al mismo tiempo impactó la parte lateral de otro tráiler que también circulaba por la zona. Tras el fuerte impacto, el tráiler continuó su trayectoria y la cabina se desprendió, quedando aproximadamente a cinco metros del resto de la unidad.

Dentro de la cabina quedó prensado Isaí Cirilo, quien presentó fractura en la pierna izquierda, una herida lineal en la región cefálica a la altura de la frente, una herida en el labio superior y fractura en el brazo izquierdo.

