Hombre intenta quitarse la vida en el baño de tienda de conveniencia, en Parras de la Fuente
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El sujeto se produjo heridas en las muñecas tras presuntamente autolesionarse; fue trasladado a un hospital
PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- Un hombre terminó con diversas heridas en las muñecas y tuvo que ser trasladado a un hospital, luego de que presuntamente se autolesionara al interior de los sanitarios de una tienda de conveniencia ubicada sobre la calle 16 de Septiembre.
El reporte movilizó la tarde de ayer lunes a paramédicos de la Cruz Roja, quienes ingresaron al establecimiento para atender al lesionado, quien presentaba heridas en ambas muñecas. Tras brindarle los primeros auxilios, los socorristas determinaron que requería atención médica y lo trasladaron a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El incidente también provocó la movilización de elementos de criminología y agentes policiacos, debido a que inicialmente se reportó que una persona había resultado herida aparentemente con un arma blanca.
Sin embargo, durante las primeras diligencias se estableció de manera preliminar que el hombre se habría provocado las lesiones a sí mismo. Hasta el momento no se han dado a conocer las circunstancias que habrían llevado al individuo a causarse las heridas.
Elementos policiacos realizaron las primeras entrevistas con trabajadores del establecimiento para recabar información sobre lo ocurrido y establecer cómo se desarrollaron los hechos.
La situación generó inquietud entre los clientes que se encontraban en el lugar. Algunas personas que llegaron al negocio para realizar sus compras optaron por retirarse al percatarse de la movilización de los cuerpos de emergencia y de la presencia de las autoridades.
De acuerdo con los primeros reportes, en el interior de los sanitarios quedó un considerable charco de sangre, evidencia de la gravedad de las lesiones que presentaba el hombre.
Las autoridades continuaron con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, mientras que el estado de salud del lesionado quedó bajo valoración médica.