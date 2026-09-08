Hombre intenta quitarse la vida en el baño de tienda de conveniencia, en Parras de la Fuente

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- Un hombre terminó con diversas heridas en las muñecas y tuvo que ser trasladado a un hospital, luego de que presuntamente se autolesionara al interior de los sanitarios de una tienda de conveniencia ubicada sobre la calle 16 de Septiembre. El reporte movilizó la tarde de ayer lunes a paramédicos de la Cruz Roja, quienes ingresaron al establecimiento para atender al lesionado, quien presentaba heridas en ambas muñecas. Tras brindarle los primeros auxilios, los socorristas determinaron que requería atención médica y lo trasladaron a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El incidente también provocó la movilización de elementos de criminología y agentes policiacos, debido a que inicialmente se reportó que una persona había resultado herida aparentemente con un arma blanca. Sin embargo, durante las primeras diligencias se estableció de manera preliminar que el hombre se habría provocado las lesiones a sí mismo. Hasta el momento no se han dado a conocer las circunstancias que habrían llevado al individuo a causarse las heridas.