Hombre muere al llegar al consultorio médico, en Saltillo

Marco N. no logró sobreponerse a los problemas de salud que padecía desde hace tiempo y falleció al llegar a una consulta médica.

Los hechos ocurrieron en la clínica Family For Life, ubicada dentro de una plaza comercial sobre la calzada Emilio Carranza, entre las calles Álvarez y Múzquiz, en la zona centro. La persona, de 44 años de edad, acudió acompañada de su esposa, Mariana N..

El motivo de la consulta era atender complicaciones derivadas de padecimientos como anemia, insuficiencia renal, hipertensión y diabetes. Al momento de pasar con el médico, dejó de responder, por lo que fue recostado en una camilla y posteriormente valorado por paramédicos de una ambulancia particular.

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Tras confirmarse su fallecimiento, se dio aviso inmediato a las autoridades municipales y a la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la Fiscalía General del Estado (FGE). Al no encontrarse indicios visibles de violencia, se determinó que no era necesario realizar estudios forenses adicionales.

Las autoridades señalaron que no existe delito que perseguir, por lo que el cuerpo deberá ser certificado por su médico tratante.