Hombre muere en el baño de su casa, en Saltillo

La mañana de este miércoles, un hombre perdió la vida en el baño de su domicilio. De acuerdo con el informe, el hecho fue reportado alrededor de las 9:30 de la mañana, en la colonia Saltillo 2000.

La víctima, un hombre de 44 años de edad, se encontraba bañándose cuando, según relató su esposa, escuchó un fuerte ruido proveniente del baño. Al ingresar, la mujer encontró a su marido boca abajo en la regadera. Presentaba una coloración morada y aún tenía pulso, pero ella no pudo moverlo para revisar su vía aérea ni aplicarle primeros auxilios.

TE PUEDE INTERESAR: Tras denuncia en anexo de Saltillo, vinculan a proceso al ‘padrino’ por violación

De inmediato, realizó un llamado al sistema de emergencias 911, desde donde la alerta fue canalizada al Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) para la atención correspondiente. Al lugar acudieron paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes confirmaron el deceso del hombre.

Para descartar cualquier indicio de violencia, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley.