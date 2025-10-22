Muere el futbolista brasileño Antony Ylano tras chocar contra una vaca en carretera

/ 22 octubre 2025
    Muere el futbolista brasileño Antony Ylano tras chocar contra una vaca en carretera
    Antony Ylano, de 20 años, era considerado una de las promesas del fútbol en el estado de Piauí. FOTO: ESPECIAL

El joven delantero de 20 años del Piauí Esporte Clube perdió la vida en un trágico accidente de motocicleta al regresar del cumpleaños de su padre

El fútbol brasileño vive un profundo luto tras la repentina muerte de Antony Ylano, joven delantero de apenas 20 años, quien perdió la vida luego de chocar su motocicleta contra una vaca en una carretera del estado de Piauí.

El jugador pertenecía al Piauí Esporte Clube y era considerado una de las promesas emergentes del balompié regional.

El accidente ocurrió durante la madrugada del lunes 20 de octubre de 2025, cerca de las 03:15 horas, sobre la carretera BR-343, que conecta las ciudades de Altos y Teresina.

De acuerdo con reportes locales, Antony regresaba a casa después de asistir a la celebración del cumpleaños de su padre cuando un grupo de vacas cruzó repentinamente la vía.

El futbolista no logró esquivar a los animales y terminó impactando de lleno contra uno de ellos, saliendo proyectado sobre el pavimento. A pesar de que fue atendido poco después del choque, no sobrevivió a las heridas.

EL SUEÑO TRUNCADO DE UNA PROMESA

Antony Ylano comenzó su carrera en las divisiones inferiores de la Associação Atlética de Altos, donde destacó por su velocidad y buena técnica con el balón.

Sus actuaciones llamaron la atención del Piauí Esporte Clube, equipo con el que fue promovido al plantel principal y donde ya había disputado varios encuentros en torneos regionales.

Con apenas 20 años, su nombre aparecía en las listas de jóvenes talentos a seguir en el estado de Piauí. Compañeros, entrenadores y aficionados lo describían como un jugador disciplinado, humilde y con un gran futuro dentro del deporte.

REACCIONES Y LUTO EN EL FUTBOL BRASILEÑO

El Piauí Esporte Clube confirmó la noticia mediante un comunicado en redes sociales, expresando su dolor y solidaridad con la familia del futbolista.

“Perdemos no solo a un gran jugador, sino a una persona ejemplar, querida por todos dentro y fuera del vestuario”, señaló la institución, que suspendió todas sus actividades como señal de duelo.

Otros clubes y figuras del fútbol brasileño se unieron al homenaje, recordando a Ylano como un joven con “una sonrisa constante y un amor profundo por el juego”. La tragedia ha generado una ola de mensajes de apoyo en redes sociales, especialmente desde Piauí y el nordeste del país.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

