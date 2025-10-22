Muere el futbolista brasileño Antony Ylano tras chocar contra una vaca en carretera

El fútbol brasileño vive un profundo luto tras la repentina muerte de Antony Ylano, joven delantero de apenas 20 años, quien perdió la vida luego de chocar su motocicleta contra una vaca en una carretera del estado de Piauí.

El jugador pertenecía al Piauí Esporte Clube y era considerado una de las promesas emergentes del balompié regional.

El accidente ocurrió durante la madrugada del lunes 20 de octubre de 2025, cerca de las 03:15 horas, sobre la carretera BR-343, que conecta las ciudades de Altos y Teresina.

De acuerdo con reportes locales, Antony regresaba a casa después de asistir a la celebración del cumpleaños de su padre cuando un grupo de vacas cruzó repentinamente la vía.

El futbolista no logró esquivar a los animales y terminó impactando de lleno contra uno de ellos, saliendo proyectado sobre el pavimento. A pesar de que fue atendido poco después del choque, no sobrevivió a las heridas.