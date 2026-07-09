Hombre pierde la vida en hospital de Saltillo

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    Hombre pierde la vida en hospital de Saltillo
    Personal de servicios periciales realizan el procedimiento correspondiente.

Hombre que permaneció hospitalizado desde el 18 de Junio murió en la clínica dos del seguro social

Antonio N., de 74 años de edad, dejó de existir en la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante la tarde de este jueves.

De acuerdo con la investigación, los hechos que dieron origen al caso ocurrieron el pasado 18 de junio. El hombre fue localizado inconsciente en su domicilio, ubicado en la calle Privada Horacio del Bosque, en la colonia Bellavista. Hasta el momento, se desconoce si sufrió una caída.

La víctima fue trasladada inicialmente a la Clínica 1 del IMSS. Según la declaración de su hija, Verónica Patricia, al día siguiente los médicos le informaron que presentaba coágulos de sangre en el cerebro y que sería necesaria una intervención quirúrgica.

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Su internamiento en la Clínica 2 fue programado para el 22 de junio.

Tras la operación, los familiares fueron informados de que respiraba por cuenta propia y que, durante su estancia hospitalaria, se le colocó una sonda gástrica debido a que no podía ingerir alimentos. La hija señaló que el paciente presentó un deterioro en su estado de salud y falleció en la cama 206.

Durante la inspección se documentaron excoriaciones en la mano, rodilla, cadera y espinilla del lado derecho. Asimismo, se observó una herida quirúrgica con sutura en el lado izquierdo del cráneo, así como otra en el abdomen.

Personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento correspondiente y ordenó el traslado del cuerpo para la práctica de los procedimientos establecidos.

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