Hombre pierde la vida en hospital de Saltillo

Antonio N., de 74 años de edad, dejó de existir en la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante la tarde de este jueves.

De acuerdo con la investigación, los hechos que dieron origen al caso ocurrieron el pasado 18 de junio. El hombre fue localizado inconsciente en su domicilio, ubicado en la calle Privada Horacio del Bosque, en la colonia Bellavista. Hasta el momento, se desconoce si sufrió una caída.

La víctima fue trasladada inicialmente a la Clínica 1 del IMSS. Según la declaración de su hija, Verónica Patricia, al día siguiente los médicos le informaron que presentaba coágulos de sangre en el cerebro y que sería necesaria una intervención quirúrgica.