Fiscalía de Coahuila promueve cultura de diálogo para prevenir conflictos entre universitarios

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    Fiscalía de Coahuila promueve cultura de diálogo para prevenir conflictos entre universitarios
    Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Parras participaron en una conferencia sobre resolución pacífica de conflictos escolares. CORTESÍA

Especialistas impartieron una conferencia en la Universidad Tecnológica de Parras para fortalecer la convivencia pacífica

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- Como parte de la estrategia de prevención del delito y construcción de paz que impulsa la Fiscalía General del Estado, la Dirección General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias llevó a cabo la conferencia ”Conflicto escolar y formas de abordarlo de manera pacífica” en la Universidad Tecnológica de Parras de la Fuente.

La actividad estuvo dirigida a estudiantes de Licenciatura e Ingeniería, con el propósito de brindar herramientas que favorezcan la resolución pacífica de diferencias dentro del entorno universitario y contribuyan a fortalecer una cultura de respeto y convivencia.

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Durante la jornada, personal especializado destacó la importancia de desarrollar habilidades como la empatía, la comunicación y el diálogo para atender los conflictos antes de que escalen a situaciones de violencia.

IMPULSAN MECANISMOS DE RESOLUCIÓN PACÍFICA

La Fiscalía General del Estado informó que estas acciones forman parte de la estrategia encabezada por el fiscal general, Federico Fernández Montañez, orientada a fortalecer la prevención mediante actividades de proximidad con la comunidad estudiantil.

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La actividad fortaleció entre los universitarios valores como la empatía, el respeto y la comunicación para mejorar la convivencia escolar. CORTESÍA

A través de la conferencia, las y los universitarios conocieron alternativas para afrontar los desacuerdos de manera constructiva, privilegiando el entendimiento, el respeto mutuo y la mediación como mecanismos para la solución de controversias.

La dependencia señaló que este tipo de actividades busca consolidar ambientes escolares más seguros, fortalecer la cultura de paz y fomentar relaciones basadas en el respeto, la inclusión y la responsabilidad compartida dentro de las instituciones educativas.

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