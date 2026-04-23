Encuentran a hombre colgado, ya en estado de descomposición, en Saltillo

Un hombre con adicciones a las drogas fue encontrado ahorcado en el pasillo de su casa y en completo estado de descomposición la noche de este lunes, en la colonia Parajes de los Pinos.

Todo sucedió cerca de las 7:30 de la tarde, en el domicilio ubicado en la calle Pino de Cuba y Pino del Caribe. El cuerpo ha sido identificado como Héctor Daniel N., quien contaba con 35 años de edad. Según vecinos, la víctima era conocida con el sobrenombre de “El Negro”.

Tenían cuatro días de no verlo y se les hizo extraño que no acudiera por su ayuda de alimentos, que le daban a diario la pareja conformada por Juan José y Alondra. Les entró preocupación; como Héctor Daniel no tiene familia que lo visitara, acudieron a buscarlo.

Tocaron la puerta principal y, al no ser recibidos, Juan José, con el apoyo de una escalera de aluminio, se fue a la parte posterior de la vivienda para brincarse. Tras ingresar al patio, quedó en shock: a su vecino lo encontró colgado sobre la pared de un pasillo que conduce al baño.

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Estaba atado con un cordón de plástico, sujeto a una ancla, y en completo estado de putrefacción. Se salió por la misma barda que trepó, porque argumentó que el olor al interior de la casa era insoportable. Llamó al sistema de emergencias 911, donde se aproximaron paramédicos de Bomberos, pero, de manera lamentable, nada pudieron hacer para verificar a la víctima.

Detectives de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) derribaron la puerta principal del domicilio a empujones y patadas. Los malos olores se extendieron a media cuadra de la escena, y fue necesario un doble acordonamiento.

Hasta que hicieron su llegada peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), para el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo)