Hombre pierde la vida tras derrapar en su moto, en General Cepeda
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Los hechos ocurrieron sobre la carretera estatal 105 Parras-General Cepeda
Un hombre de 43 años perdió la vida tras sufrir un accidente mientras viajaba en motocicleta, en hechos registrados en el kilómetro 46 de una carretera cercana al ejido Guelatao, en el municipio de General Cepeda, Coahuila.
El accidente ocurrió alrededor de las 16:00 horas de este viernes, cuando autoridades municipales recibieron el reporte y se trasladaron al lugar para tomar conocimiento de lo sucedido.
La víctima fue identificada como Francisco Javier N., de 43 años, quien tenía su domicilio en el ejido Guelatao, perteneciente al municipio de General Cepeda.
De acuerdo con los primeros datos recabados en el sitio, las huellas de arrastre de la motocicleta indicaban que la unidad circulaba de oriente a poniente. Sin embargo, hasta el momento no se habían localizado testigos que pudieran aportar información precisa sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente.
Elementos de la Policía Municipal de General Cepeda acudieron como primeros respondientes y solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia. A su llegada, personal de Protección Civil confirmó que el motociclista ya no presentaba signos vitales y que sufrió una fractura de cráneo con exposición de masa encefálica.
El cuerpo quedó sobre la carretera, a una distancia aproximada de 3.5 metros de la motocicleta. La víctima vestía una sudadera negra, pantalón beige y zapatos negros.
Al lugar también acudió un familiar del fallecido, identificado como Jesús N., quien se encargaría de realizar los trámites correspondientes para la reclamación del cuerpo.
Posteriormente, personal de Servicios Periciales y detectives de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaron las diligencias correspondientes para documentar el accidente y recabar los indicios necesarios para la investigación.
Una vez concluidos los trabajos en el lugar, se ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar oficialmente las causas de la muerte.