Hombre pierde la vida tras derrapar en su moto, en General Cepeda

Un hombre de 43 años perdió la vida tras sufrir un accidente mientras viajaba en motocicleta, en hechos registrados en el kilómetro 46 de una carretera cercana al ejido Guelatao, en el municipio de General Cepeda, Coahuila.

El accidente ocurrió alrededor de las 16:00 horas de este viernes, cuando autoridades municipales recibieron el reporte y se trasladaron al lugar para tomar conocimiento de lo sucedido.

La víctima fue identificada como Francisco Javier N., de 43 años, quien tenía su domicilio en el ejido Guelatao, perteneciente al municipio de General Cepeda.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el sitio, las huellas de arrastre de la motocicleta indicaban que la unidad circulaba de oriente a poniente. Sin embargo, hasta el momento no se habían localizado testigos que pudieran aportar información precisa sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente.