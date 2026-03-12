Hombre se fractura las rodillas tras caída, en Saltillo

Saltillo
/ 12 marzo 2026
El lesionado fue trasladado de emergencia al hospital del ISSSTE.

Un hombre resultó con fracturas en ambas rodillas luego de caer de más de cuatro metros de altura en una vivienda en construcción ubicada en la Zona Centro de la ciudad.

El accidente se registró cerca de las 2 de la tarde de este jueves en el domicilio marcado con el número 654 de la calle Vicente Guerrero, esquina con Simón Bolívar. En el lugar se encontraba Óscar, de 58 años, quien momentos antes realizaba trabajos de albañilería dentro del inmueble cuando ocurrió el incidente. Se encontraba en compañía de algunos compañeros de trabajo, quienes dieron aviso al número de emergencias 911.

De acuerdo con la información proporcionada, el hombre trabajaba sobre una escalera y no contaba con la protección adecuada, por lo que resbaló y cayó desde una altura superior a los cuatro metros; sus rodillas recibieron el impacto en la fuerte caída. El hecho fue reportado al Sistema de Emergencias 911, lo que movilizó a paramédicos de la Cruz Roja, quienes acudieron en pocos minutos al sitio para brindarle atención y trasladarlo posteriormente a un hospital.

Tras ser valorado en el lugar, Óscar fue trasladado al hospital del ISSSTE, donde permanecerá bajo observación mientras médicos especialistas realizan estudios para descartar otras lesiones derivadas de la caída.

