Procesan a ocho sujetos por asalto armado y agresiones a la autoridad en Saltillo

La Fiscalía General del Estado, dio a conocer que las ocho personas involucradas en el altercado del pasado martes en la colonia Lomas del Refugio de Saltillo, donde la autoridad accionó armas de fuego para disuadir la intervención en una detención, enfrentarán cargos por atentar contra el actuar de la seguridad pública.

Los hechos iniciaron en una vulcanizadora de la colonia Niños Héroes, donde un hombre resultó herido de bala durante un robo. La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital local, donde el reporte médico lo señala como estable tras recibir la atención necesaria.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo reforzará bacheo con nueva tecnología de microaglomerado en frío

Las fuerzas de seguridad activaron un despliegue inmediato que permitió la captura de los dos primeros sospechosos. Sin embargo, un tercer implicado huyó hacia la zona del arroyo en Lomas del Refugio, donde un grupo de personas intentó impedir su arresto.

Durante la intervención en el arroyo, varios civiles agredieron a los oficiales con piedras y palos, causando daños materiales a una patrulla. Esta resistencia obligó a los elementos de seguridad a realizar disparos al aire como medida de persuasión y control.

La Fiscalía General del Estado aclaró que el uso de armas de fuego fue estrictamente para dispersar a la multitud y proteger la integridad de los agentes.

“Estas detonaciones fueron parte de un protocolo de dispersión”, confirmaron las autoridades tras el disturbio.

El saldo jurídico del despliegue es de 8 personas puestas a disposición del Ministerio Público. De este grupo, tres sujetos enfrentan cargos directos como presuntos responsables de las lesiones causadas al trabajador de la vulcanizadora durante el asalto inicial.

Los otros 5 implicados son procesados por delitos de amenazas y agresión a la autoridad, así como por impedir la actuación policial. Estos individuos fueron capturados en medio de la gresca ocurrida mientras los agentes intentaban concretar la detención del tercer asaltante.

TE PUEDE INTERESAR: Proyecto para ampliar la 57 entre Saltillo y Monclova impulsa desarrollo industrial

En el sitio de los hechos, los agentes lograron el aseguramiento de un arma de fuego hechiza utilizada en el ataque. Tanto el artefacto como los señalados fueron consignados para integrar la carpeta de investigación correspondiente por los delitos mencionados.

El fuerte despliegue y el estruendo de los disparos generaron alarma entre los habitantes del sector sur de la ciudad. No obstante, las autoridades confirmaron que la situación fue controlada y la zona se mantiene bajo vigilancia para garantizar la tranquilidad.

La autoridad informó que hasta el momento se encuentran concentrando los últimos datos de una indagatoria y el caso a esperas de ser judicializado.