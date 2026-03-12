Procesan a ocho sujetos por asalto armado y agresiones a la autoridad en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 12 marzo 2026
    Procesan a ocho sujetos por asalto armado y agresiones a la autoridad en Saltillo
    Las autoridades desplegaron un operativo inmediato que permitió la captura de los presuntos responsables de una agresión. ULISES MARTÍNEZ

Tres de los detenidos son señalados por lesiones con arma de fuego, mientras que cinco más enfrentan cargos por resistencia y amenazas

La Fiscalía General del Estado, dio a conocer que las ocho personas involucradas en el altercado del pasado martes en la colonia Lomas del Refugio de Saltillo, donde la autoridad accionó armas de fuego para disuadir la intervención en una detención, enfrentarán cargos por atentar contra el actuar de la seguridad pública.

Los hechos iniciaron en una vulcanizadora de la colonia Niños Héroes, donde un hombre resultó herido de bala durante un robo. La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital local, donde el reporte médico lo señala como estable tras recibir la atención necesaria.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo reforzará bacheo con nueva tecnología de microaglomerado en frío

Las fuerzas de seguridad activaron un despliegue inmediato que permitió la captura de los dos primeros sospechosos. Sin embargo, un tercer implicado huyó hacia la zona del arroyo en Lomas del Refugio, donde un grupo de personas intentó impedir su arresto.

Durante la intervención en el arroyo, varios civiles agredieron a los oficiales con piedras y palos, causando daños materiales a una patrulla. Esta resistencia obligó a los elementos de seguridad a realizar disparos al aire como medida de persuasión y control.

La Fiscalía General del Estado aclaró que el uso de armas de fuego fue estrictamente para dispersar a la multitud y proteger la integridad de los agentes.

“Estas detonaciones fueron parte de un protocolo de dispersión”, confirmaron las autoridades tras el disturbio.

El saldo jurídico del despliegue es de 8 personas puestas a disposición del Ministerio Público. De este grupo, tres sujetos enfrentan cargos directos como presuntos responsables de las lesiones causadas al trabajador de la vulcanizadora durante el asalto inicial.

Los otros 5 implicados son procesados por delitos de amenazas y agresión a la autoridad, así como por impedir la actuación policial. Estos individuos fueron capturados en medio de la gresca ocurrida mientras los agentes intentaban concretar la detención del tercer asaltante.

TE PUEDE INTERESAR: Proyecto para ampliar la 57 entre Saltillo y Monclova impulsa desarrollo industrial

En el sitio de los hechos, los agentes lograron el aseguramiento de un arma de fuego hechiza utilizada en el ataque. Tanto el artefacto como los señalados fueron consignados para integrar la carpeta de investigación correspondiente por los delitos mencionados.

El fuerte despliegue y el estruendo de los disparos generaron alarma entre los habitantes del sector sur de la ciudad. No obstante, las autoridades confirmaron que la situación fue controlada y la zona se mantiene bajo vigilancia para garantizar la tranquilidad.

La autoridad informó que hasta el momento se encuentran concentrando los últimos datos de una indagatoria y el caso a esperas de ser judicializado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Gasolina, a 24 pesos todavía

Gasolina, a 24 pesos todavía
true

México empezó a joderse cuando AMLO llegó al poder
true

POLITICÓN: Coahuila: INE exige imparcialidad al IEC ante señales de favoritismo
En varias entidades del país el combustible continúa vendiéndose dentro del límite establecido en el pacto voluntario.

Más del 90% de gasolineras en Coahuila mantiene la Magna por debajo de 24 pesos
El logotipo del grupo de piratería informática Handala, vinculado a Irán, apareció en las páginas de inicio de sesión de las empresas durante el ciberataque, según el Wall Street Journal.

Un grupo de hackers vinculado a Irán lanza un ciberataque contra una empresa médica de EU
Reinauguración de canchas, presencia de alumnos, docentes, padres de familia y autoridades presentes.

Colegio Maestras de la Fuente inaugura nuevos espacios deportivos para secundaria
Estados Unidos negocia la extradición de Alex Saab, un empresario multimillonario vinculado a Nicolás Maduro, el presidente venezolano detenido, según siete venezolanos y estadounidenses familiarizados con el asunto.

EU pide la extradición de Alex Saab, aliado de Nicolás Maduro
Elementos clave en la investigación sobre Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en el Reino Unido, incluyendo la fotografía de 2001 que fue pieza central de las denuncias de Virginia Giuffre.

La policía británica se negó a investigar a Epstein. ¿Por qué?