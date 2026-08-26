Hombre se quita la vida bajo un puente al sur de Saltillo
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Un hombre de entre 35 y 40 años fue localizado sin vida en la parte baja de un puente pluvial; la Fiscalía investiga las circunstancias del fallecimiento
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado atendieron el reporte de una persona sin vida localizada en la parte baja de un puente pluvial sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, al sur de Saltillo.
El aviso fue realizado por transeúntes que se acercaron al lugar luego de observar a un perro aparentemente abandonado y atado a una cuerda. Al aproximarse, se percataron de la presencia de un hombre con una soga en el cuello, por lo que solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911.
De acuerdo con los primeros reportes, se trata de un hombre de entre 35 y 40 años, quien fue localizado pendiendo de la estructura del puente.
Elementos de las distintas corporaciones acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y acordonar el área, mientras se realizaban las diligencias correspondientes y la recolección de indicios.
La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.
Una vez concluidas las diligencias, se realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se llevarán a cabo los procedimientos correspondientes para tratar de establecer su identidad y localizar a posibles familiares que acudan a reclamar el cuerpo.