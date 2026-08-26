Hombre se quita la vida bajo un puente al sur de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Hombre se quita la vida bajo un puente al sur de Saltillo
    El cuerpo de un hombre fue trasladado al Semefo para determinar su identidad y realizar los estudios correspondientes. ULISES MARTÍNEZ

Un hombre de entre 35 y 40 años fue localizado sin vida en la parte baja de un puente pluvial; la Fiscalía investiga las circunstancias del fallecimiento

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado atendieron el reporte de una persona sin vida localizada en la parte baja de un puente pluvial sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, al sur de Saltillo.

El aviso fue realizado por transeúntes que se acercaron al lugar luego de observar a un perro aparentemente abandonado y atado a una cuerda. Al aproximarse, se percataron de la presencia de un hombre con una soga en el cuello, por lo que solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-peaton-asegura-haber-sido-secuestrado-tras-caer-y-terminar-fracturado-testigos-desmienten-version-OG23071807

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de un hombre de entre 35 y 40 años, quien fue localizado pendiendo de la estructura del puente.

Elementos de las distintas corporaciones acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y acordonar el área, mientras se realizaban las diligencias correspondientes y la recolección de indicios.

$!Hombre se quita la vida bajo un puente al sur de Saltillo

La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

$!Transeúntes realizaron el reporte a las autoridades tras localizar al hombre en la parte baja del puente.
Transeúntes realizaron el reporte a las autoridades tras localizar al hombre en la parte baja del puente. ULISES MARTÍNEZ

Una vez concluidas las diligencias, se realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se llevarán a cabo los procedimientos correspondientes para tratar de establecer su identidad y localizar a posibles familiares que acudan a reclamar el cuerpo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Suicidio
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La larga lista que no publicó Luisa María Alcalde

La larga lista que no publicó Luisa María Alcalde

true

Saltillo: Transporte público, ¿en ruta hacia el rediseño?
true

POLITICÓN: ¡Arde otra recicladora en Saltillo! Verificación ambiental queda en promesa
Los grabados de El caminante gris fueron realizados por Marisol Lara mediante la técnica de linóleo, a partir de relatos de la comunidad Lipán Apache.

Monclovense llevará relatos Lipán Apache al Coloquio William Breen Murray en Monterrey
Paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron al hombre tras la caída registrada sobre Venustiano Carranza.

Saltillo: peatón asegura haber sido secuestrado tras caer y terminar fracturado; testigos desmienten versión
Ana Paula Vázquez será una de las representantes coahuilenses que competirán ante el público de casa.

¿Cómo asistir a la Final de Tiro con Arco 2026 en Saltillo? Boletos, horarios y precios
Meta acordó modificar Facebook e Instagram para reducir el uso prolongado entre adolescentes, con límites de tiempo, restricciones nocturnas y controles parentales.

Meta pagará hasta 17 mil millones de dólares por acuerdo sobre uso de redes sociales en menores
La medida comenzó a implementarse esta semana y afecta a solicitantes que se encuentran en distintas etapas del proceso consular, incluidos algunos que ya tenían una entrevista programada.

Gobierno de Trump pausa citas para visas de inmigrante en todo el mundo por capacitación en embajadas y consulados de EU