$!Hombre se quita la vida bajo un puente al sur de Saltillo

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado atendieron el reporte de una persona sin vida localizada en la parte baja de un puente pluvial sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, al sur de Saltillo.

El aviso fue realizado por transeúntes que se acercaron al lugar luego de observar a un perro aparentemente abandonado y atado a una cuerda. Al aproximarse, se percataron de la presencia de un hombre con una soga en el cuello, por lo que solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911.