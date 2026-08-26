POLITICÓN: ¡Arde otra recicladora en Saltillo! Verificación ambiental queda en promesa

I. NORMA INOPERANTE Sobre la muerte del pequeño Dilan Santiago, ocurrida la semana anterior en un accidente automovilístico, debido a que su madre lo llevaba en brazos en lugar de viajar en una silla especial, los conocedores del tema nos dicen que la corporación que encabeza Miguel Ángel Garza Félix no tiene pretexto alguno para actuar, debido a que el actual Reglamento de Tránsito contempla, en su artículo 84, la prohibición de que menores de 10 años viajen en el asiento delantero de los autos, así como la obligación de utilizar “sistemas adecuados para su retención, sillas portainfante, asientos elevadores y cinturones de seguridad”. II. SIN RAZÓN Es verdad que a raíz del accidente mencionado se aceleraron los trabajos para actualizar el Reglamento, del cual ya existe un anteproyecto que se encuentra en revisión para ser aprobado por el Cabildo, pero no es necesario esperar a que se apruebe la nueva versión para actuar y proteger la vida de los menores de edad. Si ya se cuenta con una disposición vigente que obliga a observar las medidas de seguridad, ¿qué está esperando para obligar a que se respete?

III. INICIO DEL JUEGO El gobernador Manolo Jiménez anunció 114 millones de pesos para obras hidráulicas en Piedras Negras y adelantó más proyectos para la frontera. Pero lo importante del evento no estuvo sólo en las cifras. La relación entre el Estado y el Municipio ha tenido sus buenos jaloneos, sobre todo en el contexto de la elección reciente que ganó el PRI en ese distrito. Y ayer el gobernador mandó una señal bastante clara: recursos, operación y capacidad política siguen pasando por el Estado. Así, el anuncio de la obra de drenaje también sirvió para dejar claro quién trae la llave con el chorro más grande... IV. OBJETIVO PRIORITARIO Y hubo otra imagen que no pasó inadvertida. Junto a Manolo Jiménez estuvieron Sonia Villarreal y Guillermo Ruiz, dos nombres con posibilidades de convertirse en la carta priista para la próxima contienda por la alcaldía de Piedras Negras. Falta tiempo, claro, y también habrá que ver cómo juega la paridad. Pero los dos están ahí, visibles y esperando decisión. Quienes conocen la operación política aseguran que uno de los objetivos del gobernador está precisamente en esa frontera y es recuperar el Ayuntamiento.

V. CUESTIÓN DE NACIONALIDAD La presidenta Claudia Sheinbaum puso sobre la mesa una reforma para impedir que personas con doble nacionalidad puedan ser presidentes o gobernadores. Su argumento fue directo: “eres mexicano, punto”. La idea busca evitar conflictos de interés y cerrar una laguna que hoy existe en la Constitución –desde su punto de vista–. Falta ver si la iniciativa realmente llega, cómo se redacta y hasta dónde alcanza. Pero el solo anuncio ya empezó a mover calculadoras políticas. Discutir la nacionalidad en abstracto es fácil; lo complicado ocurrirá cuando comience la revisión de expedientes previo a la definición de candidaturas. VI. OJO CON ESO Y en Coahuila ya empezaron a mencionarse algunos nombres. Entre ellos, el de Cecilia Guadiana, senadora de Morena, a quien algunos ubican en esa condición de doble nacionalidad. Si la propuesta de Sheinbaum se convierte en reforma y aplica para futuras gubernaturas, más de uno tendrá que revisar papeles antes que las encuestas. Por ahora no hay impedimento nuevo ni candidatura definida, pero habrá que estar atentos.

VII. MÁS DENUNCIAS Un hecho importante sobre el que la (pre)candidata a la dirección de la Facultad de Jurisprudencia, Marisol Díaz Valencia, ha puesto el dedo en la llaga, en las publicaciones críticas que viene realizando en redes sociales, es el relativo a una de las más añejas tradiciones de dicha institución: iniciar el ciclo escolar una semana después de lo que lo hacen el resto de las escuelas de la UAdeC. ¿Por qué en “Juris” inician tarde el semestre? Los que conocen la dinámica de dicha escuela nos dicen que la causa es simple: muchos profesores no entregan las calificaciones correspondientes al ciclo anterior y eso impide arrancar el nuevo a tiempo. VIII. ¿SERVIRÁ DE ALGO? El incumplimiento generalizado obliga a que la primera semana formal del ciclo escolar se dedique a remediar las fallas del ciclo anterior, algo que ya se ha normalizado en la institución donde teóricamente se forman los mejores abogados del Estado. Lo peor de todo es que el señalamiento difícilmente le acarreará votos a Marisol, pues no es prometiendo corregir lo que está mal como se ganan elecciones en esa Facultad.