¿Cómo asistir a la Final de Tiro con Arco 2026 en Saltillo? Boletos, horarios y precios

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    ¿Cómo asistir a la Final de Tiro con Arco 2026 en Saltillo? Boletos, horarios y precios
    Ana Paula Vázquez será una de las representantes coahuilenses que competirán ante el público de casa. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA

Los mejores arqueros del mundo competirán en el Centro Histórico de Saltillo, donde Ana Paula Vázquez, Matías Grande y Ángela Ruiz buscarán el título

Saltillo se prepara para recibir la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026, un evento que reunirá a los 32 mejores arqueros del planeta y que tendrá como escenario el Centro Histórico de la ciudad.

Si quieres presenciar las competencias, aquí tienes todo lo que necesitas saber para acudir.

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¿CUÁNDO Y DÓNDE SERA?

La Final se realizará durante el 12 y 13 de septiembre en el corazón de Saltillo. Las competencias se desarrollarán al aire libre, con el campo principal instalado en la Plaza de Armas y el Callejón Santos Rojo, frente a sitios emblemáticos como el Palacio de Gobierno y la Catedral.

El acceso para los aficionados será gratuito. Además, se instalarán gradas públicas con capacidad para más de mil 500 personas, por lo que se recomienda llegar con anticipación para asegurar un buen lugar.

ESTOS SON LOS HORARIOS Y LOS PRECIOS DE LOS BOLETOS

La competencia estará dividida en cuatro sesiones:

12 de septiembre, 10:00 horas: Compuesto Varonil.12 de septiembre, 14:00 horas: Compuesto Femenil.13 de septiembre, 10:00 horas: Recurvo Varonil.13 de septiembre, 14:00 horas: Recurvo Femenil.

Cada sesión permitirá al público seguir directamente las eliminatorias que definirán a los campeones mundiales de la temporada.

Los boletos tienen un costo general de 291 pesos y pueden comprarse a través de Boletomovil.

$!Precio al día 26 de agosto del 2026.
Precio al día 26 de agosto del 2026. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA

¿QUÉ ARQUEROS PODRÁS VER EN LA COMPETENCIA?

Uno de los principales atractivos para los aficionados locales será la presencia de representantes de Coahuila.

Entre ellos estará Matías Grande, uno de los referentes mexicanos en arco recurvo varonil. También competirán las coahuilenses Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, quienes tendrán la oportunidad de disputar la Final ante el público de su estado.

La delegación mexicana también contará con la experimentada Alejandra Valencia, representante de Sonora.

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¿POR QUÉ ES UNA COMPETENCIA ESPECIAL?

A diferencia de otras fechas del circuito, esta Final reúne únicamente a los 32 arqueros clasificados entre los mejores del mundo, repartidos entre arco recurvo y compuesto, tanto en la rama femenil como varonil.

Además, será una oportunidad para que Saltillo reciba una competencia de alcance internacional sin necesidad de viajar a otra ciudad para verla.

El torneo será transmitido a más de 70 países, mientras que para los saltillenses la opción será acudir directamente a la Plaza de Armas y formar parte del público que acompañará a los atletas durante las cuatro sesiones.

Así que la cita está marcada: 12 y 13 de septiembre con cuatro sesiones para disfrutar del tiro con arco mundial en el Centro Histórico de Saltillo.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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