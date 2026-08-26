$!Gobierno de Trump pausa citas para visas de inmigrante en todo el mundo por capacitación en embajadas y consulados de EU

El Departamento de Estado atribuye la medida a una nueva iniciativa global de capacitación para funcionarios consulares, enfocada, entre otros aspectos, en identificar a solicitantes que pudieran convertirse en una “carga pública” para Estados Unidos.

La administración de Donald Trump suspendió temporalmente las citas para visas de inmigrante en embajadas y consulados de Estados Unidos alrededor del mundo.

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos , la suspensión está vinculada con una iniciativa global de capacitación dirigida a los funcionarios consulares. El objetivo declarado por la administración es proporcionar a los funcionarios las herramientas necesarias para realizar evaluaciones “integrales y consistentes” de los solicitantes, especialmente en relación con la posibilidad de que dependan de determinados beneficios públicos una vez que ingresen al país.

El gobierno del presidente Donald Trump ordenó una pausa temporal en las entrevistas para visas de inmigrante que se realizan en las embajadas y consulados estadounidenses en diferentes países. La medida comenzó a implementarse esta semana y afecta a solicitantes que se encuentran en distintas etapas del proceso consular, incluidos algunos que ya tenían una entrevista programada.

Esto significa que la medida no necesariamente implica que los procesos migratorios hayan sido cancelados de manera definitiva. En principio, se trata de una interrupción temporal del calendario de entrevistas mientras los funcionarios reciben la capacitación ordenada por Washington.

Hasta ahora, el Departamento de Estado no ha establecido públicamente cuánto tiempo durará la pausa ni cuándo se reanudarán con normalidad las entrevistas .

Según información reportada por el Financial Times y otros medios, personas que ya contaban con entrevistas programadas recibieron comunicaciones de las embajadas y consulados notificándoles que sus citas serían pospuestas. En algunos casos, los solicitantes fueron informados de que recibirán una nueva fecha posteriormente.

La decisión ha provocado incertidumbre entre miles de personas que ya habían avanzado considerablemente en sus procesos migratorios.

Las visas de turismo, negocios y otras categorías de no inmigrante no forman parte de esta suspensión global de la misma manera , por lo que no debe interpretarse que Estados Unidos haya cerrado todos sus servicios de visas en el extranjero.

Entre los afectados pueden encontrarse personas que solicitan visas por vínculos familiares y determinados inmigrantes patrocinados por empleadores.

La pausa anunciada afecta principalmente las entrevistas relacionadas con visas de inmigrante, es decir, aquellas destinadas a personas que buscan establecerse permanentemente en Estados Unidos y eventualmente obtener la residencia permanente.

Un punto importante es distinguir entre visas de inmigrante y visas de no inmigrante .

¿QUÉ SIGNIFICA LA “CARGA PÚBLICA”?

Uno de los elementos centrales de la nueva capacitación es la evaluación de si un solicitante podría convertirse en una denominada “carga pública” (public charge).

La legislación migratoria estadounidense contempla circunstancias en las que una persona puede ser considerada inadmisible si las autoridades determinan que probablemente dependerá de determinados beneficios públicos.

La administración Trump pretende reforzar la aplicación de estos criterios y capacitar a los funcionarios consulares para evaluar de manera más uniforme la situación económica y las circunstancias de los solicitantes.

La propia administración sostiene que el objetivo es evitar que personas que previsiblemente dependerán de determinados programas de asistencia pública obtengan una visa de inmigrante.

LA DECISIÓN LLEGA EN MEDIO DE UNA OFENSIVA MIGRATORIA MÁS AMPLIA

La suspensión de entrevistas no constituye una medida aislada. Forma parte de una política migratoria mucho más amplia impulsada durante el segundo mandato de Donald Trump, que ha endurecido tanto los controles sobre la inmigración irregular como diversos procedimientos relacionados con la inmigración legal.

En los últimos meses, el gobierno estadounidense ha incrementado la revisión de solicitantes y titulares de visas, ha intensificado la revisión de antecedentes y ha adoptado medidas que han provocado numerosas cancelaciones de visas.

El 10 de agosto, el Departamento de Estado informó que había revocado más de 175 mil visas durante la administración Trump. Según la dependencia, la mayoría de las cancelaciones estuvieron relacionadas con encuentros con autoridades policiales y delitos como agresiones, conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, robos y delitos relacionados con sustancias ilícitas.

El gobierno también informó de cancelaciones relacionadas con fraude, abuso del sistema migratorio, amenazas a la seguridad nacional y otros motivos. Entre los casos mencionados por las autoridades se encuentran personas que, según el Departamento de Estado, habían celebrado públicamente el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

NUEVAS MEDIDAS CONTRA SOLICITANTES DE ASILO

La pausa en las entrevistas se produce pocos días después de que la administración anunciara otra medida de gran alcance.

El gobierno de Trump prepara la revocación de visas B1 y B2 —de negocios y turismo— de extranjeros que ingresaron a Estados Unidos con esos documentos y posteriormente solicitaron asilo. De acuerdo con reportes de Reuters y Associated Press, la medida podría alcanzar hasta 200 mil personas, aunque la cifra final todavía no está determinada.

Estas acciones muestran que el endurecimiento migratorio no se limita a quienes ingresan ilegalmente a Estados Unidos, sino que también está afectando procedimientos de inmigración legal y a personas que ya se encuentran dentro del sistema migratorio estadounidense.

UN CONTEXTO MARCADO POR DISPUTAS JUDICIALES

Las medidas de la administración Trump también han encontrado resistencia en los tribunales.

El pasado 21 de agosto, una jueza federal en Nueva York anuló una política que había suspendido el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países.

La administración había justificado aquella política argumentando que los solicitantes de esas nacionalidades presentaban un mayor riesgo de convertirse en una carga pública.

La jueza Jeannette Vargas determinó que la política excedía la autoridad del gobierno y entraba en conflicto con la legislación migratoria federal. La decisión representa un nuevo obstáculo judicial para la estrategia migratoria de la administración.

La resolución es especialmente relevante porque la nueva pausa mundial vuelve a colocar el criterio de “carga pública” en el centro de las decisiones del Departamento de Estado.

CRÍTICAS DE ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS

Las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han cuestionado varias de las medidas adoptadas por la administración Trump.

Los críticos sostienen que el endurecimiento de los controles puede afectar de manera desproporcionada a determinados grupos de inmigrantes y generar obstáculos adicionales para personas que buscan reunirse con sus familiares en Estados Unidos.

También existe preocupación por la utilización de determinadas expresiones políticas o actividades legales como elementos que podrían influir en las decisiones migratorias.

El gobierno, por su parte, sostiene que tiene la responsabilidad de proteger la seguridad nacional y garantizar que las personas que reciben visas cumplan con las leyes estadounidenses.

¿QUÉ DEBEN HACER QUIENES YA TENÍAN UNA CITA?

Para los solicitantes que tenían una entrevista programada, la principal recomendación es revisar constantemente el correo electrónico y los canales oficiales de la embajada o consulado correspondiente.

La suspensión no significa automáticamente que el caso haya sido rechazado. En los casos afectados, las entrevistas están siendo pospuestas y deberán ser reprogramadas conforme se restablezca el calendario consular. Sin embargo, por el momento el Departamento de Estado no ha proporcionado una fecha general para la normalización del servicio.

Los solicitantes también deben evitar asumir que una cita cancelada equivale a una negativa de visa. Se trata de situaciones distintas: una entrevista pospuesta no constituye por sí misma una decisión desfavorable sobre la elegibilidad del solicitante.

UNA NUEVA INCERTIDUMBRE PARA LA INMIGRACIÓN LEGAL

La decisión representa un nuevo golpe para quienes dependen de los procesos consulares para emigrar legalmente a Estados Unidos.

Familias que esperan reunirse, trabajadores que cuentan con una visa de inmigrante y otros solicitantes que han invertido meses o incluso años en sus procedimientos podrían enfrentar retrasos adicionales.

La administración Trump sostiene que la capacitación permitirá mejorar la aplicación de las normas migratorias y garantizar decisiones más uniformes. Sus críticos consideran, en cambio, que la medida se suma a una estrategia más amplia destinada a reducir la inmigración hacia Estados Unidos, incluyendo vías de inmigración legal.

Por ahora, el elemento que genera mayor incertidumbre es la duración de la pausa.

El Departamento de Estado no ha indicado cuándo terminará la capacitación ni cuándo volverán a programarse normalmente las entrevistas de visas de inmigrante.

Mientras tanto, los solicitantes deberán esperar nuevas instrucciones de las embajadas y consulados estadounidenses.

La medida deja claro que, bajo el segundo gobierno de Donald Trump, el escrutinio de los procesos migratorios se ha convertido en una de las prioridades centrales de la política exterior y consular de Estados Unidos.