Saltillo: Transporte público, ¿en ruta hacia el rediseño?

Pero para que la regla anterior se cumpla, es preciso que el diseño del sistema obedezca a las necesidades de los usuarios y no al interés económico de quienes lo operan a partir de un esquema de concesiones.

Diseñar un sistema de transporte público citadino es, en teoría, algo relativamente fácil: basta con realizar un estudio de origen y destino para definir las rutas que se requieren y, a partir de los volúmenes de pasaje en los distintos momentos del día, determinar el número de unidades que se requiere en cada una de ellas y en qué momento.

Para desgracia colectiva, en México el diseño de los sistemas de transporte público ha obedecido a los intereses de los concesionarios. Derivado de ello, las rutas se “optimizan” pensando en los ingresos que garanticen su rentabilidad.

Lo anterior implica que los usuarios deben “adaptarse” a las necesidades de los concesionarios y no al revés. Visto así, resulta muy sencillo comprender por qué el Centro Histórico de Saltillo es el área de la ciudad donde cruza el mayor número de rutas.

La lógica a la cual obedece este diseño se explica mejor en la medida en que la mancha urbana es pequeña y que los recorridos de los usuarios son escasos y poco complejos. Pero cuando las ciudades crecen, esa lógica se rompe y el sistema se vuelve ineficiente de forma creciente.

Porque cuando la mancha urbana aumenta y, como en nuestro caso, además se une con la de otros municipios para integrar una zona metropolitana, se vuelve imperioso abandonar la lógica inicial que dominó el diseño del sistema local de transporte.

No hacía falta estudio alguno para tener claro lo anterior, pero, como lo consignamos en el reporte que publicamos en esta edición, no sobra el que se cuente con evidencia puntual de que Saltillo se ha convertido en una ciudad “policéntrica”, es decir, que se han desarrollado áreas de la ciudad que son, por sí mismas, nuevos ejes de desarrollo.

Pero tener claro lo anterior no debe considerarse como un fin en sí mismo, sino como un instrumento para tomar decisiones para transformar el sistema de transporte público en la única dirección que resulta válida en este momento: la de colocar en el centro de su diseño a los usuarios.