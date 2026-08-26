Saltillo: peatón asegura haber sido secuestrado tras caer y terminar fracturado; testigos desmienten versión

Un hombre terminó con una fractura en la pierna derecha luego de sufrir una aparatosa caída de su propia altura sobre el bulevar Venustiano Carranza, antes del cruce con Humberto Hinojosa, en la colonia Santiago, al norte Saltillo. El lesionado fue identificado como José Castillo, de 48 años, quien, en medio de la desesperación y mientras esperaba ser auxiliado, aseguró que presuntamente había sido víctima de un secuestro.

Sin embargo, la versión fue descartada posteriormente por testigos que se encontraban en el sector y que observaron directamente el momento en que el hombre cayó al pavimento, sin que se detectara la presencia de personas involucradas en algún supuesto plagio. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios. Tras realizarle una valoración, determinaron que presentaba una fractura en la pierna derecha, por lo que fue necesario trasladarlo al Hospital General de Saltillo para que recibiera atención médica especializada.