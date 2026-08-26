Saltillo: peatón asegura haber sido secuestrado tras caer y terminar fracturado; testigos desmienten versión

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    Saltillo: peatón asegura haber sido secuestrado tras caer y terminar fracturado; testigos desmienten versión
    Paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron al hombre tras la caída registrada sobre Venustiano Carranza. ULISES MARTÍNEZ

El hombre, de 48 años, dijo haber sido secuestrado, pero testigos y policías descartaron esa versión

Un hombre terminó con una fractura en la pierna derecha luego de sufrir una aparatosa caída de su propia altura sobre el bulevar Venustiano Carranza, antes del cruce con Humberto Hinojosa, en la colonia Santiago, al norte Saltillo.

El lesionado fue identificado como José Castillo, de 48 años, quien, en medio de la desesperación y mientras esperaba ser auxiliado, aseguró que presuntamente había sido víctima de un secuestro.

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$!José Castillo, de 48 años, sufrió una fractura en la pierna derecha y fue trasladado al Hospital General.
José Castillo, de 48 años, sufrió una fractura en la pierna derecha y fue trasladado al Hospital General. ULISES MARTÍNEZ

Sin embargo, la versión fue descartada posteriormente por testigos que se encontraban en el sector y que observaron directamente el momento en que el hombre cayó al pavimento, sin que se detectara la presencia de personas involucradas en algún supuesto plagio.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios. Tras realizarle una valoración, determinaron que presentaba una fractura en la pierna derecha, por lo que fue necesario trasladarlo al Hospital General de Saltillo para que recibiera atención médica especializada.

$!Testigos descartaron que el hombre hubiera sido víctima de un secuestro, como aseguró mientras era auxiliado.
Testigos descartaron que el hombre hubiera sido víctima de un secuestro, como aseguró mientras era auxiliado. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de la Policía Municipal también acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y entrevistaron a las personas que presenciaron el incidente. Con los testimonios recabados, se descartó que el hombre hubiera sido privado de su libertad.

Luego del traslado del lesionado al nosocomio, los agentes continuaron con la recopilación de información entre los presentes, con el objetivo de establecer con precisión lo ocurrido y descartar cualquier situación de riesgo para quienes se encontraban en la zona.

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