$!Meta pagará hasta 17 mil millones de dólares por acuerdo sobre uso de redes sociales en menores

Meta alcanzó un acuerdo con 47 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia y varios territorios para resolver un juicio federal relacionado con acusaciones de que Facebook e Instagram exponían a menores a funciones diseñadas para fomentar un uso adictivo de las plataformas. El acuerdo contempla un pago inicial de aproximadamente 12 mil millones de dólares, aunque la cantidad podría aumentar hasta 17 mil 100 millones de dólares si otras plataformas, entre ellas TikTok, YouTube y Snapchat, alcanzan acuerdos similares con los estados. El pacto también establece cambios en el funcionamiento de Facebook e Instagram para usuarios en Estados Unidos,, informó The New York Times.

META LIMITARÁ FUNCIONES DE FACEBOOK E INSTAGRAM Como parte del acuerdo, Meta aceptó implementar modificaciones dirigidas principalmente a reducir el uso prolongado de sus plataformas entre adolescentes. Entre las medidas se encuentra la eliminación del desplazamiento infinito y el establecimiento de un límite diario de dos horas para Instagram y Facebook. La empresa también restringirá el uso de las plataformas entre la medianoche y las 6:00 horas y silenciará las notificaciones entre las 22:00 y las 7:00 horas, con el objetivo de reducir interrupciones durante el sueño. Asimismo, Meta limitará determinadas funciones que han sido relacionadas por especialistas con comparaciones sociales negativas, entre ellas algunos filtros de belleza y el conteo de “me gusta”. También reforzará los mecanismos de verificación de edad y los controles parentales. El fiscal general de Colorado, Phil Weiser, señaló que las medidas buscan proteger a los menores mediante restricciones a las notificaciones nocturnas, pausas en el uso de las redes sociales y limitaciones a determinadas funciones.

¿POR QUÉ META LLEGÓ A ESTE ACUERDO? El pacto pone fin a un juicio federal presentado por California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, en Oakland. Los estados habían reclamado alrededor de 200 mil millones de dólares y acusaban a Meta de causar daños a menores mediante características de sus plataformas que podían favorecer el uso compulsivo de las redes sociales. El acuerdo deberá ser presentado para su aprobación ante la jueza Yvonne González Rogers, quien lleva el caso. Meta, además, continúa enfrentando otras demandas presentadas por distritos escolares, adolescentes y particulares. Algunas de estas acciones legales están relacionadas con las consecuencias que el uso intensivo de las redes sociales tendría entre menores. META RECONOCE CAMBIOS EN SUS PLATAFORMAS C.J. Mahoney, director jurídico de Meta, afirmó que la compañía busca que los adolescentes tengan una experiencia segura y productiva en sus plataformas y señaló que el acuerdo establece un nuevo estándar para el sector. La empresa también planteó que otras compañías deberían adoptar medidas similares debido a que los adolescentes utilizan distintas plataformas y pueden trasladarse fácilmente de una aplicación a otra. El acuerdo alcanzado con los estados representa uno de los mayores pagos realizados por una empresa tecnológica a autoridades estatales en Estados Unidos.

LAS DEMANDAS CONTRA LAS REDES SOCIALES CONTINÚAN El caso forma parte de una ola de procesos judiciales contra Meta, TikTok, YouTube y Snap, compañías acusadas de utilizar características que pueden fomentar el uso prolongado de sus plataformas entre usuarios jóvenes. Las empresas tecnológicas han sostenido que cuentan con medidas para proteger a los menores y han recurrido, entre otros argumentos, a la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que establece determinadas protecciones de responsabilidad para las plataformas respecto del contenido publicado por sus usuarios. Meta y YouTube ya enfrentaron un juicio por daños personales en marzo, en el que fueron condenadas a pagar 6 millones de dólares. Además, un juez de Nuevo México ordenó este mes a Meta pagar casi mil millones de dólares en sanciones dentro de un proceso iniciado por el fiscal general de ese estado por presuntas violaciones a las leyes de protección al consumidor. La compañía informó previamente que durante el segundo trimestre destinó alrededor de 2 mil millones de dólares para enfrentar sus problemas legales.

ESTADOS UNIDOS Y OTROS PAÍSES ENDURECEN MEDIDAS PARA MENORES El acuerdo ocurre mientras distintos gobiernos analizan restricciones al uso de redes sociales por parte de niños y adolescentes. Australia se convirtió el año pasado en el primer país en prohibir a menores de 16 años utilizar redes sociales. Otros países, entre ellos Francia, Alemania, España, India, Indonesia y Malasia, han implementado o analizan medidas relacionadas con el acceso de menores a estas plataformas. En Estados Unidos, legisladores también han vuelto a impulsar la Kids Online Safety Act, iniciativa que busca fortalecer la privacidad de los menores y permitirles limitar determinadas funciones algorítmicas asociadas con el uso compulsivo de las redes sociales.