Hombre se quita la vida en el patio de su vivienda, en Saltillo

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Saltillo
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    Hombre se quita la vida en el patio de su vivienda, en Saltillo
    Se determinará la causa de la muerte por medio de la necropsia. Ulises Martínez

Su cuñado fue quien lo encontró suspendido en una puerta

Un hombre fue localizado sin vida, suspendido de la puerta del patio de su domicilio, en la colonia Balcones de las Torres, la tarde de este martes. Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos.

Alrededor de la 1:40 de la tarde, familiares de Juan N. acudieron al domicilio para buscarlo. Fue su cuñado quien lo encontró en la puerta trasera del patio. Tras el hallazgo, la familia decidió no mover el cuerpo y solicitó apoyo al sistema de emergencias 911, pidiendo el envío de una ambulancia.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron el reporte y acudieron al domicilio; sin embargo, únicamente pudieron confirmar que la persona ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, elementos de la Agencia de Investigación Criminal arribaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-hombre-se-quita-la-vida-en-el-parque-hundido-de-la-colonia-fundadores-AM21789768

Los agentes se entrevistaron con los familiares para recabar información que pudiera contribuir al esclarecimiento de los hechos, mientras que personal de Servicios Periciales realizaba las diligencias correspondientes en la escena.

Una vez recabada la información, se procedió al levantamiento del cuerpo y a su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se determinará la causa de la muerte. Posteriormente, el cuerpo será entregado a sus familiares para los servicios funerarios correspondientes.

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