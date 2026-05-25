Hombre sufre descarga eléctrica en su casa, en Saltillo

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    Hombre sufre descarga eléctrica en su casa, en Saltillo
    Paramédicos acudieron al lugar para auxiliar al herido.

Realizaba trabajos de albañilería y no se percató del cable de alta tensión

Un hombre de 39 años sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo tras recibir una descarga eléctrica en el techo de su propia casa.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron a la calle Loma Fría 1223, esquina con Loma Hermosa, en la colonia Escorial, en Ramos Arizpe, Coahuila.

El afectado, identificado como Daniel Caleb, fue trasladado de urgencia a la Clínica 2 del Seguro Social, donde su estado de salud fue reportado como grave.

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De acuerdo con las autoridades, el hombre es propietario del domicilio y subió a la azotea para realizar trabajos de albañilería, pero accidentalmente tocó un cable de alta tensión.

Tras la descarga, quedó tendido sobre la loza del domicilio, por lo que los rescatistas ingresaron con camilla y equipo especializado para auxiliarlo.

Luego de descenderlo del techo, fue abordado en la ambulancia 482 para su traslado al centro médico. Autoridades municipales informaron que la descarga entró por la mano derecha y salió por el pie derecho.

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