Hombre sufre descarga eléctrica en su casa, en Saltillo

Un hombre de 39 años sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo tras recibir una descarga eléctrica en el techo de su propia casa.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron a la calle Loma Fría 1223, esquina con Loma Hermosa, en la colonia Escorial, en Ramos Arizpe, Coahuila.

El afectado, identificado como Daniel Caleb, fue trasladado de urgencia a la Clínica 2 del Seguro Social, donde su estado de salud fue reportado como grave.