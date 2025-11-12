Hospital Universitario de Saltillo atraviesa por crisis financiera

El director del Hospital Universitario de Saltillo, Lauro Cortés, confirmó a VANGUARDIA la existencia de un adeudo por 27 millones de pesos por parte del Municipio de Saltillo, derivado de servicios médicos prestados en administraciones anteriores.

De acuerdo con el directivo, este rezago financiero se ha convertido en uno de los factores que han puesto en una situación precaria la operatividad del nosocomio, junto con otras dificultades estructurales y económicas que enfrenta la institución.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Saltillo, consultado por este medio, informó que hasta el corte de septiembre de 2025, no existe registro contable de dicho adeudo. Señaló que la administración municipal atiende únicamente los compromisos debidamente documentados y respaldados conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Entrega–Recepción del Estado y Municipios de Coahuila de Zaragoza.

Según explicó el Municipio, durante el proceso de entrega–recepción celebrado antes del 1 de enero de 2025, no se identificó ninguna obligación pendiente con el Hospital Universitario, por lo que no se programaron pagos relacionados con esa deuda.

Por su parte, Lauro Cortés aclaró que el silencio inicial del hospital sobre el tema obedeció a la prudencia institucional con la que suelen manejarse este tipo de casos, y señaló que actualmente se analizan alternativas jurídicas y administrativas para abordar la situación.

Mientras tanto, la nueva administración municipal mantiene vigente un convenio de atención para el periodo 2025–2027, mediante el cual se han pagado alrededor de 9 millones de pesos correspondientes a servicios brindados en noviembre y diciembre de 2024, facturados ya en el presente año.

UNA INSTITUCIÓN BAJO PRESIÓN

Entre los factores que mantienen al hospital en una situación complicada está deudas con otras instituciones públicas a las que prestó servicio como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Nosotros en el hospital tenemos bien claras muchas cosas. La primera es que nosotros somos una institución muy noble. Tiene una un lugar muy bien establecido en la dinámica de la ciudad y esta situación compleja en la que está el hospital se debe a muchos factores”, dijo.

Otros factores que afectan al hospital es la antigüedad y ubicación, pues al ser un hospital viejo, con un edificio histórico que limita su capacidad de modernización y crecimiento, ya que no se puede violar su catalogación.

Además, su ubicación céntrica dificulta el acceso en casos de urgencia y emergencia.

Asimismo indicó que aunque el Municipio de Saltillo es el cliente principal del hospital, Lauro Cortés indicó que se han hecho ajustes para continuar con la operatividad sin daño en las atenciones.

Aclaró que el convenio con la actual administración municipal se ha renovado y el hospital sigue prestando servicios al Ayuntamiento, y estos sí se están pagando en tiempo y forma, es decir, los gastos que corresponde a la actual administración que inició en enero del 2025.

El director del Hospital Universitario enfatizó que se ha actuado con responsabilidad y que los temas jurídicos están ahora en manos de las instancias legales de la universidad.