Hospitalizan a mujer que fue agredida por su propio hijo, en Saltillo
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La mujer fue trasladada por paramédicos de la Cruz Roja tras presuntamente sufrir una fractura ocasionada por su hijo
Una mujer fue trasladada a las instalaciones del Hospital General luego de haber sido agredida en el interior de su domicilio por su propio hijo, durante una discusión familiar registrada en calles de la colonia Valle Verde.
Los hechos movilizaron a cuerpos de emergencia luego de que vecinos y familiares solicitaran apoyo a través del sistema de emergencias 911, al observar que la mujer se encontraba lesionada en el piso de la vivienda marcada con el número 420 de la calle Valle de las Maravillas.
De acuerdo con los primeros reportes, durante la discusión el hombre, identificado como José Abraham N., de 21 años, habría empujado a la mujer, provocando que cayera al suelo y resultara con una posible fractura en la pierna izquierda.
Personal paramédico de la Cruz Roja acudió al sitio para brindarle atención prehospitalaria y, tras valorar sus lesiones, determinó que era necesario su traslado al nosocomio para recibir atención médica.
Mientras la mujer era llevada al hospital, familiares permanecieron en el lugar a la espera de las autoridades correspondientes para presentar la denuncia por la agresión.
Elementos de seguridad tomaron conocimiento de lo ocurrido e iniciaron las diligencias para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad del presunto agresor.