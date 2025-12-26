Hospitalizan a mujer tras ingerir raticida en Saltillo; se encuentra delicada

Una mujer se encuentra hospitalizada en las instalaciones de la Clínica Dos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Saltillo, tras ingerir raticida.

De acuerdo con información oficial, alrededor de las 8:40 horas personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado acudió al hospital para tomar conocimiento del incidente.

La mujer fue identificada como Maribel de Jesús, de 31 años de edad, quien habría ingerido el veneno el pasado 24 de diciembre. Sus familiares la trasladaron al nosocomio desde la calle Comanches, en la colonia Teresitas.

Se informó que la mujer no se encontraba en su domicilio al momento de la ingesta y que posteriormente, al ser cuestionada por su tía y su padre, confirmó lo ocurrido, por lo que fue llevada de inmediato a recibir atención médica.

Personal médico le practicó un lavado gástrico y su estado de salud mostró una evolución favorable; sin embargo, con el paso de los días los efectos del tóxico se agravaron.

Familiares señalaron que la mujer padece depresión y ansiedad desde tiempo atrás.

Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes y determinaron que se trató de un intento de suicidio.